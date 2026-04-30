（影）劉品言耳環驚墜「萬丈深淵」 母親節拒連晨翔下廚送大餐：先不要

劉品言今（30日）產後首度公開露面。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言今（30日）產後首度公開露面，現身掃地機器人活動。對於即將迎來人生第一個母親節，她坦言已向老公連晨翔發出「暗示」。

劉品言表示，雖然已預測老公會送花，但她強調自己想要的是「儀式感」。當被問到要不要讓老公煮一桌大餐慶祝時，她竟嚇得連連擺手直呼：「沒關係、沒關係，先不要。」看來連晨翔的廚藝似乎還有待加強。

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劉品言誇讚連晨翔「求生慾滿滿」。（記者潘少棠攝）

被問及婚後是否還有戀愛火花？劉品言笑稱現在兩人最有的是「默契」，就連去吃板前日料都要把小孩背在身上，全程都在擔心壽司掉到女兒頭上，只能吃得很迅速，趕快吃完趕快回家。她幽默分享經營婚姻的心法就是保持心平氣和：「就有默契度啦，看他也不討厭。就ok了。」更誇讚連晨翔「求生慾滿滿」，每當快要不耐煩時，對方就會甜言蜜語大讚「老婆很漂亮」，讓她的怒火瞬間降溫。

談到家務分工，劉品言大讚家事幾乎都是連晨翔在做，全因家裡的掃地機器人操作太簡單，讓老公做得心甘情願。她自嘲：「一開始的時候，真的是很像灰姑娘。」現在有了科技幫忙，總算不用趴在地上拖地。

劉品言希望女兒趕快長大，好讓她能帶女兒去Coachella音樂節朝聖。（記者潘少棠攝）

訪問途中發生了一個小插曲，劉品言突然喊：「等我一下！」隨後轉身，原來是耳環竟意外掉進胸前的深溝，讓她驚呼：「哇！我耳環掉進去萬丈深淵裡！」 瞬間成為全場焦點。對於未來規劃，劉品言只希望女兒趕快長大，好讓她能帶女兒去Coachella音樂節朝聖；至於夫妻合體，她大方喊話：「歡迎大家找我們合體！」

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