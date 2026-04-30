威廉凱特結婚15年罕見放閃 全家赤腳草地照曝光超暖

威廉王子（左3）與凱特王妃（右2）趁著兩人結婚15週年曬出全家福。（翻攝自＠princeandprincessofwales IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國威爾斯親王威廉與王妃凱特慶祝結婚15週年，在這個紀念「水晶婚」的時刻，曬出一張別具意義的全家福照片。只見威廉王子一家5口全部都開心在草地上嬉戲，讓人覺得超級溫馨。

威廉與凱特的家庭照是本月初在康瓦爾拍攝，操刀者是王室信任的攝影師馬特波特厄斯。雖然看似平凡，其實這張照片背後蘊藏了許多意義，首先，過往王室週年紀念照多採正式肖像的傳統框架，這次曝光的照片卻是一家五口在草地上彼此依偎的畫面，自然且氣氛溫馨，被外界解讀是王室「去儀式化」的行動。

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威廉（左）一家5口赤腳躺在草地上，看起來親切又溫馨。（翻攝自＠princeandprincessofwales IG）

向來是時尚「嬌」點的凱特王妃穿著英國品牌Boden的經典藍白條紋上衣，搭配Holland Cooper的米白色長褲，展現出休閒且舒適的居家感。畫面中全家人赤腳坐在草地上，看起來非常放鬆也釋放出王室核心成員凝聚力，是威廉與凱特結婚15年幸福成果呈現。

威廉、凱特更跟喬治、夏綠蒂、路易3名字女，5人躺臥草地上，自然且舒適的感覺，消弭了王室給人高高在上的感覺，更被視為幸福見證。

英國威爾斯親王威廉（右）與王妃凱特慶祝結婚15週年。（翻攝自＠princeandprincessofwales IG）

威廉與凱特2011年4月29日在倫敦西敏寺舉行盛大婚禮，隨後喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子陸續誕生。隨著全家人去年搬入「森林別墅」（Forest Lodge），這對夫婦正邁入人生與王室職責的「新篇章」。

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