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娛樂 最新消息

巴鈺父喪後首露面....爸爸罹罕見癌症無緣「捐器官心願」

〔記者蕭方綺／台北報導〕巴鈺4月初經歷父喪之痛，當時她在臉書悲痛寫「不要叫我節哀，不要叫我加油」，今出席全民大劇團音樂劇《24K金曲同學會！同鞋～》卡司公布記者會，是經歷爸爸過世後首度露面，被問及爸爸後事是否已圓滿處理，她低調表示「明天要進行花葬儀式」。

巴鈺（後排左）等人今現身《同學會！同鞋～》卡司發布記者會。（全民大劇團提供）巴鈺（後排左）等人今現身《同學會！同鞋～》卡司發布記者會。（全民大劇團提供）

談到爸爸病情，巴鈺哽咽表示他2024年底確診罹患罕見的神經內分泌腫瘤，因無特定發病部位，病灶易擴散轉移。雖曾接受手術治療，一度出現好轉跡象，未料復發後病情急轉直下。

爸爸生前原本希望能捐贈遺體與器官供醫療研究，但因身體狀況不允許，最終改採花葬方式，全家人對父親的心願始終抱持尊重並一致同意，也慶幸全家人在爸爸離世前都陪伴在側，彼此道別、道謝，把愛說出口，沒有留下遺憾。

王琄（右）與巴鈺在《同學會！同鞋～》飾演同一個角色。（全民大劇團提供）王琄（右）與巴鈺在《同學會！同鞋～》飾演同一個角色。（全民大劇團提供）

面對生離死別，巴鈺分享孩子們的反應。她指出10歲的兒子已能理解死亡的意義，因個性較為內斂，不太表達情緒；女兒則較為直接，常會說出對外公的思念，甚至忍不住落淚，直言「我永遠見不到外公了」。

對此，巴鈺選擇尊重孩子的情緒表達，「想哭就哭、想發呆就發呆」，同時也提醒孩子要正常生活、好好吃飯，學習與情緒共處。

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