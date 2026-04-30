楊小黎出道34年首當製作人！為省經費沒妝髮：看起來像奴婢

〔記者林欣穎／台北報導〕出道快34年的楊小黎擔任新節目《像你這道菜》主持人，這次更首度身兼製作人，今（30）日與來賓蔡昌憲、吳政迪、林玟誼、陳謙文出席首播媒體茶敘，她感謝客台給她很大的發揮空間，談及製作費她則自爆會為了省經費沒做妝髮，「後來看影片，發現跟女神來賓站一起，我看起來很像奴婢。」

吳政迪、蔡昌憲、楊小黎、林玟誼、陳謙文出席節目茶敘。（記者林欣穎攝）

楊小黎直呼這次當製作人過程真的像是在「生小孩」，看著節目一點一點茁壯成型，過去感性的她也學會更理智，懂得在片段兼做取捨，也感謝拍攝團隊與藝人好友們情義相挺，笑說以他們的咖位，都為了挺她「打到骨折」，楊小黎表示：「感謝朋友們都有打折，其實他們都沒有再問錢的，但面對經紀人時還是要，還有經紀人說：『阿，這麼少哦』。」一旁的蔡昌憲則大笑隨後霸氣直呼：「我不缺這些錢的！」

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楊小黎首次身兼製作人。（記者林欣穎攝）

而她在節目中要做料理給來賓，楊小黎笑說自己堪比廚房毀滅者，有次差點把鍋子燒掉，後來蔡昌憲看不下去乾脆換他幫楊小黎煮，不過也說對方很會給情緒價值，楊小黎則說每道料理都乘載著她與來賓們的回憶故事，充滿意義。談及製作費，她則說客台有給她很合理的預算，但她不太會殺價又凡事力求最好，有些時候可能會面臨爆經費問題，「媽媽是財務長，如果我這集花太多在器材拍攝上，媽媽會提醒我，那我可能就會把妝髮費省下來，留給藝人用。」楊小黎也笑說節目沒有超支，「不然會被媽媽罵」。

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