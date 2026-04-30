王俐人現身SWAG癱瘓私訊 官方證實：正洽談長期合作

王俐人SWAG直播處女秀人氣爆棚，不僅同時在線人數衝破紀錄，更超越過往館長、統神等話題人物的首播成效。（SWAG提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王俐人近期驚喜現身SWAG直播節目《華語AV復興大作戰》，以知性且不做作的氣質橫掃成人直播界，人氣瞬間爆棚。直播結束後，官方平台的私訊量多到癱瘓，粉絲紛紛瘋搶女神的精華片段，甚至有男網友在社群留下神回覆告白：「以前錯過了妳的青春期，這一次，我不會再錯過妳的更年期！」

王俐人在直播間展現成熟、知性且不做作的風格，瞬間成為全網熱搜焦點。（SWAG提供）

地獄級的幽默情話引發全網共鳴，讓王俐人本人深受感動，「真的完全意料之外，沒想到自己能再度成為熱搜焦點。」也成功讓她演藝事業迎來強勁的「第二春」，成了各界爭相邀約的對象。據悉直播過後，經紀方的合作邀約信件如雪片般飛來，更有大批忠實粉絲不惜重金敲碗，期盼她能推出個人寫真集，甚至有聲音希望她能效法「世界第一脫衣舞孃」蒂塔・萬提斯（Dita Von Teese），籌辦一場融合藝術、奢華與極致性感的個人秀。

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王俐人展現極致親和力，直播中互動話題不斷。（SWAG提供）

看準王俐人的驚人號召力，SWAG官方目前正積極與經紀方洽談，極力爭取女神正式進駐平台，希望能為內容注入更多知性且多元的性感風格。為了回應廣大網友的殷切期待，官方已在直播帳號率先釋出首波直播精華，並預計於本週六上線第二支精彩片段。

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