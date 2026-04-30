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娛樂 最新消息

王月鬼門關前走一遭 腦出血開顱搶命 親曝重生內幕

王月曝剛動完開顱手術時，頭還很光，常常披著小毛巾保暖。（本報合成圖，翻攝自臉書）王月曝剛動完開顱手術時，頭還很光，常常披著小毛巾保暖。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕金鐘戲后王月卻年底驚傳在家中暈倒，導致頭部撞擊地面後昏迷，緊急接受開顱手術。今（30）日她在社群發長文：「在我的重生月，想寫下這封最深的感謝，智把我留在人間的人」，更感性敘述自己如何在鬼門關前走一遭。

王月感性敘述自己如何在鬼門關前走一遭。（翻攝自臉書）王月感性敘述自己如何在鬼門關前走一遭。（翻攝自臉書）

王月首先感謝醫師許秉閎，她回憶2025年11月26日當晚，是她生命最危殆的時刻，當時許秉宏剛完成另一台手術，隨即毫不鬆懈的接手完成王月的手術。王月說：｢從晚上八點，全神貫注到深夜十二點」將王月從生死邊緣帶回人間，她感激說，那不只是專業的投入，更是一種對生命的守望與承擔。

手術前，對王月腦部兩側出血的抉擇關頭，許秉閎醫師在艱難而關鍵的時刻做出沉穩判斷，成為她一步步走回人間的重要轉折。王月說：「您每一次冷靜而精確的判斷，讓我一關一關走過來。您每一次耐心說明與堅定的眼神，都給了我與家人無比的安心與依靠」。

王月（左）曝光天心超擔心她，一定要親眼見到她真的回來了。（翻攝自臉書）王月（左）曝光天心超擔心她，一定要親眼見到她真的回來了。（翻攝自臉書）

王月心懷感激的說，「能夠有今天的我，從來不是偶然」，她感謝在這個愈來越少人願意承擔高壓與重責的時代，感謝許秉閎成為一名神經外科醫師，更鼓勵年輕人走上這條無比艱難卻無比重要的醫學之路。

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