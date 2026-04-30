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娛樂 最新消息

劉品言產後首露面「這輩子沒做過這麼多家事」 二胎計畫曝光

劉品言今（30日）產後首度公開露面。（記者潘少棠攝）劉品言今（30日）產後首度公開露面。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言去年與連晨翔閃婚生下女兒「連TT」後，今（30日）產後首度公開露面，現身掃地機器人活動，大談「一打一」的崩潰與甜蜜，忙碌程度讓她直呼「比同時尬三檔戲還忙」。

劉品言大讚5個月大的女兒是「天使寶寶」，「好像2、3個多月就開始睡過夜」，且起床總是笑嘻嘻。但隨著女兒開始吃副食品，她崩潰直呼：「我就會很想要交給神隊友（指連晨翔）」因為餵食現場總是慘不忍睹。她笑說現在每天早上8點就要讓掃地機器人「開機」，否則「我真的很像灰姑娘！我要趴在地上在那邊擦地、洗地」，更打趣說這輩子沒做過這麼多家事。

劉品言坦言，孕期總共胖了18公斤，目前雖還有2到3公斤待努力。（記者潘少棠攝）劉品言坦言，孕期總共胖了18公斤，目前雖還有2到3公斤待努力。（記者潘少棠攝）

談到產後恢復，劉品言坦言，孕期總共胖了18公斤，目前雖還有2到3公斤待努力，且肉質「變得比較沒有像以前那麼緊實」，但她憑藉演員專業，能將理智與情緒切開，成功避開產後憂鬱。她感性分享，當媽後容易有「犧牲奉獻」的心情，但她堅持「保養去保養、該去運動去運動」，並霸氣宣告：「我與小孩都是獨立的個體」。至於餵奶帶來的罩杯達「人生最高峰」，她笑說側睡很痛，「存在感太重了」。

劉品言大讚老公連晨翔是「神隊友」。（記者潘少棠攝）劉品言大讚老公連晨翔是「神隊友」。（記者潘少棠攝）

家庭分工方面，劉品言大讚老公連晨翔是「神隊友」，在她拍戲期間能獨自「一打一」。雖然兩人「沒有時間吵架」，但唯一讓她火大的是老公的拍照技術，希望他「去報攝影班」。至於二胎計畫，連喊三次「先不要」，直言現在家有愛犬波波加上女兒，「一家四口」已經手忙腳亂。

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