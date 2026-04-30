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娛樂 電視

康康被逼向60歲許常德撒嬌 兩人私下禁令曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視超人氣歌唱節目《綜藝一級棒》本週六迎來「最佳拍檔金曲對對碰」，再度邀請金曲大師許常德坐鎮。沒想到節目開場就火藥味十足，康康先是吐槽許常德曾放話「以後不來了」，搭檔許志豪趕緊緩頰要康康去「撒嬌」一下，讓康康當場崩潰大喊：「我都60歲了，還要對一個60幾歲的人撒嬌？」笑翻全場。

許常德下令康康戒酒戒糖。（中視提供）許常德下令康康戒酒戒糖。（中視提供）

雖然台上互相傷害，但許常德私下其實非常關心康康。康康透露，兩人私下喝咖啡時，許常德曾像教官一樣嚴厲下令：「不要加糖、不要加奶精、更不要再喝酒！」還毒舌虧他肚子跑出來、脖子變粗，字句間卻滿是對老友健康的擔憂。而許常德也在節目中感性告白，坦言到了這個年紀，希望大家能把握相處時刻，甚至許願「錄影時間能早一點」，讓原本搞笑的氣氛一度轉為溫馨催淚。

陳隨意深情開嗓，竟讓許常德台下偷拭淚。（中視提供）陳隨意深情開嗓，竟讓許常德台下偷拭淚。（中視提供）

本集舞台亮點不斷，朱海君與翁鈺鈞挑戰江蕙、Ella的經典歌《歹逗陣》，絕佳默契被評審盛讚；而陳隨意與彭正合唱姜育恆名曲《女人的選擇》時，細膩的情感竟讓一向犀利的許常德聽得眼眶泛紅，躲在台下偷偷拭淚。

這溫馨一幕隨即被康康當場抓包嘲笑，讓許常德又羞又氣地威脅：「下次你再把糗事拿出來講看看！」許常德也分享這首歌的驚人背景，透露該曲在韓國創下2000萬張銷量奇蹟，是當年翻唱韓風金曲的代表作。

許志豪與翁鈺鈞深情合唱《最愛的人》。（中視提供）許志豪與翁鈺鈞深情合唱《最愛的人》。（中視提供）

進入重頭戲「CP對唱」單元，現場粉紅泡泡滿天飛。「森恬CP」李子森、杜忻恬與「美孟CP」陳孟賢、吳美琳等輪番上陣。其中吳俊宏與朱海君組成的「宏海CP」被封為最有「錢」途的績優股。

然而，當許志豪與翁鈺鈞深情合唱《最愛的人》時，卻遭康康當眾質疑「沒說服力」。康康幽默表示，歌詞唱的是「最愛（矮）的人」，這歌應該要讓陳孟賢來唱才對！神來一筆的諧音梗讓現場失控大笑。面對康康的攪局，許志豪忍不住當場直球對質翁鈺鈞：「所以妳剛剛深情的眼神是用演的嗎？」引發全場暴動。

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