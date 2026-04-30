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王子、粿粿判賠范姜100萬！林智群大讚：很聰明的數字

粿王戀經士林地院一審宣判范姜彥豐獲百萬賠償。（翻攝自IG）粿王戀經士林地院一審宣判范姜彥豐獲百萬賠償。（翻攝自IG）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人「王子」邱勝翊不倫前啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳，士林地院裁定兩被告須連帶賠償范姜彥豐新台幣100萬元。對此，律師林智群表示，范姜的律師請求100萬元，他認為是一個很聰明的數字。

林智群在臉書發文表示，一般人侵害配偶權案件的判賠行情，就是30萬元上下，如果小王沒收入，或國稅局抓不到，判賠10萬元也不是沒有。以范姜這個案子，因雙方都是名人，法院判賠金額應該是50～100萬左右，如果再加上去，請求500萬元，粿粿跟王子就不可能會投降，會戰到底，畢竟在400萬元面前，臉皮算什麼？判決出來，三個人都被笑，小孩也會受影響。

林智群說，范姜的律師選擇100萬這個數字，是可以拿到錢，而且對方會考慮投降的數字，實在很聰明。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「原來如此，要一個對方不上訴，但得到法院認證」、「很多人告侵害配偶權不是為了錢，就是為了一個判決、法院認證」、「結果他們以不要公布為訴求，認諾賠錢，法官還是不同意不公開他們的私密對話，原配律師真的很有一套」。

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