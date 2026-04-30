王俐人變現功力樂勝李珠珢 王俐人IG訂閱開賣吸金破180萬

王俐人大動作登上成人平台SWAG，上衣一掀，成為新聞焦點。（翻攝自SWAG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王俐人先前未穿內衣賣吹風機，掀起網路熱議，之後她更大動作登上成人平台SWAG，上衣一掀，更成為新聞焦點。日前，王俐人開啟IG訂閱功能，每月收費450元，比啦啦隊「AI女神」李珠珢高出4倍。訂閱人數至今超過4千人，扣掉應用程式商店手續費，粗估月收益超過180萬。

王俐人開啟IG訂閱功能，每月收費450元，比啦啦隊「AI女神」李珠珢高出4倍。（資料照，王俐人提供）

王俐人開啟IG訂閱功能，每月付費訂閱者可以看到更多的私密創作，根據Meta與合格創作者及第三方平台供應商簽定的協議條款，讓Meta、第三方平台供應商和創作者從IG訂閱所得收益抽成。這代表訂閱費用450元並不會全部都進王俐人口袋，不過，她的收入依然驚人。

請繼續往下閱讀...

王俐人訂閱人數至今超過4千人，扣掉應用程式商店手續費，粗估月收益超過180萬。（翻攝自臉書）

網友認為王俐人IG開啟訂閱功能，並不意外：「她做這個就是為了還錢啊」、「年輕時白又甜又高學歷，真的是仙女」、「反正也不用太大尺度，開了就有的收入」、「不開白不開」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法