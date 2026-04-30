自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王俐人變現功力樂勝李珠珢 王俐人IG訂閱開賣吸金破180萬

王俐人大動作登上成人平台SWAG，上衣一掀，成為新聞焦點。（翻攝自SWAG）王俐人大動作登上成人平台SWAG，上衣一掀，成為新聞焦點。（翻攝自SWAG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王俐人先前未穿內衣賣吹風機，掀起網路熱議，之後她更大動作登上成人平台SWAG，上衣一掀，更成為新聞焦點。日前，王俐人開啟IG訂閱功能，每月收費450元，比啦啦隊「AI女神」李珠珢高出4倍。訂閱人數至今超過4千人，扣掉應用程式商店手續費，粗估月收益超過180萬。

王俐人開啟IG訂閱功能，每月收費450元，比啦啦隊「AI女神」李珠珢高出4倍。（資料照，王俐人提供）王俐人開啟IG訂閱功能，每月收費450元，比啦啦隊「AI女神」李珠珢高出4倍。（資料照，王俐人提供）

王俐人開啟IG訂閱功能，每月付費訂閱者可以看到更多的私密創作，根據Meta與合格創作者及第三方平台供應商簽定的協議條款，讓Meta、第三方平台供應商和創作者從IG訂閱所得收益抽成。這代表訂閱費用450元並不會全部都進王俐人口袋，不過，她的收入依然驚人。

王俐人訂閱人數至今超過4千人，扣掉應用程式商店手續費，粗估月收益超過180萬。（翻攝自臉書）王俐人訂閱人數至今超過4千人，扣掉應用程式商店手續費，粗估月收益超過180萬。（翻攝自臉書）

網友認為王俐人IG開啟訂閱功能，並不意外：「她做這個就是為了還錢啊」、「年輕時白又甜又高學歷，真的是仙女」、「反正也不用太大尺度，開了就有的收入」、「不開白不開」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中