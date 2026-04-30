派翠克認證小S是「Soulmate」 錄完影還要通話2小時

〔記者傅茗渝／台北報導〕由台灣大哥大MyVideo跟播的最新一季《小姐不熙娣》，在小S重返主持崗位後展現驚人號召力，甫開播便霸氣橫掃MyVideo節目排行榜，直接奪下冠軍寶座。面對好成績，搭檔派翠克接受專訪時，除了展現幽默本色喊話觀眾「要習慣第一名」，更透露兩人為了節目，私下付出的努力超乎外界想像。

停工一年零磨合，派翠克（右）曝金鐘搭檔神默契，小S（左）驚訝像上週才錄過。（台灣大哥大MyVideo提供）

派翠克坦言，外界看他們主持節奏幽默風趣，但其實他和小S對品質要求極高。他自爆：「我們幾乎每次錄完影，私下還會通電話1到2個小時！」從整體的錄影節奏、笑點鋪陳到每一個微小的細節都不放過。這種「全面回顧」的檢討模式，正是希望能讓觀眾感受到製作團隊與主持群的誠意與用心。

請繼續往下閱讀...

面對小S睽違1年再度拾起主持棒，派翠克原本擔心是否需要多給予「輔助」或調整節奏，但正式開錄第一天，他的疑慮便徹底煙消雲散。派翠克笑說，錄影結束後曾問小S是否會有生疏感，沒想到小S秒回：「感覺上禮拜才剛錄完影！」也讓派翠克忍不住驚嘆兩人簡直是「Soulmate」。

《小姐不熙娣》外景舉辦小S（左）限時簽名會，派翠克（右）回應網友質疑造假。（台灣大哥大MyVideo提供）

為了緩解棚內錄影壓力，製作單位特別規畫外景任務，甚至直接在信義區舉辦「小S限時粉絲簽名會」。派翠克特別澄清，現場的人山人海絕對不是「Set好的」，「我們只是搭個台子，有多少人來就是多少人。」看到許多趕時間的民眾也願意停下腳步為小S加油打氣，派翠克直言那種最真實的情感回饋，不僅讓小S深受感動，也讓整個團隊更有動力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法