催淚！林逸欣醫生父親罹癌過世 病榻前拉小提琴送別下輩子要努力找到他

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣父親在台南開診所，父女感情很好，但今（30日）她在社群揭露，其實父親已在4月18日離世，享年73歲，她也分享在父親告別式播放的回顧影片，短短兩小時在Instagram的瀏覽人次已超過20萬人，看到林逸欣父親過世前，她在病榻旁哭著拉小提琴送別的景象，網友也跟著噴淚。

林逸欣在父親離世前，在病榻拉小提琴，父親聽了落淚。（翻攝自IG）

其實林逸欣父親已被診斷出罹患攝護腺癌末期5年了，但她不斷為父親加油，父親也努力抗癌，這段期間她把握每段時間與父親相處，因此告別式影片上，可以看到父女出遊，或是父親驚喜從台南北上看她演唱會的片段，父女把握機會珍惜度過每個節日，像是生日、耶誕節等。

請繼續往下閱讀...

林逸欣（右）希望下輩子還要當爸爸的女兒。（翻攝自IG）

林逸欣也回顧婚禮上父親牽著她進場的畫面，也首次透露，其實新歌《墜》就是當年她得知父親罹患癌症末期時的心情寫照，過去受訪她從未說出這首歌是因父親罹癌而寫，如今才知道，那是首痛苦的記憶。

儘管父親走了，但林逸欣感性提到，下輩子還是要努力找到爸爸林春銘，也想再次當他的女兒，再次成為爸爸口中的「小乖」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法