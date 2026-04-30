台南女警遭撞喪命！譚艾珍淚揭「被她救一命」 悲喊：還等著喝妳喜酒

〔記者邱奕欽／台北報導〕台南安南區死亡車禍震驚各界，28歲鄭姓女警休假騎車遭追撞後再被遊覽車輾斃，當場死亡；曾受其協助破詐騙案的資深藝人譚艾珍悲痛發聲，直喊「心好刺痛」，更哀慟表示原本還等著喝她喜酒，卻天人永隔。

譚艾珍（右）痛心鄭姓女警守法規卻遭意外。（翻攝自臉書）

台南安南區28日清晨6時許發生這起死亡車禍，鄭姓女警休假騎車行經安和路二段時，遭後方20歲戴姓女大生追撞，機車失控倒地後再遭遊覽車輾過，當場喪命。譚艾珍隨後發文悼念，回憶2024年自己遭詐騙後，正是鄭姓女警與育平派出所同仁破案逮捕車手，成為她口中的「救命恩人」，此後雙方在防詐宣導、治安會報中多次碰面，累積深厚情誼。

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譚艾珍（白衣）稱鄭姓女警是她的「救命恩人」。（翻攝自臉書）

譚艾珍透露，鄭姓女警與男友常陪同她南北奔波，甚至全台南各區的防詐騙列車也輪流照顧她，留下許多互動回憶。如今噩耗傳來，鄭姓女警男友轉述同仁「哭成一團」，讓譚艾珍更加心碎，也形容對方年輕優秀、開朗聰慧、對警察使命充滿熱情，卻因對方「不守交通規矩」失去生命，令人難以接受。

譚艾珍最後悲痛表示，至今腦袋一片空白，仍難以相信這名曾陪伴她走過低潮的女警已離開人世，並虔誠祝福對方「功德圓滿」，盼菩薩引領前往更高境界；一句「還等著喝妳喜酒」更讓整起事件瀰漫無盡哀傷。

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