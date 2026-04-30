台灣「富豪聚落」在這！啦啦隊女神驚呆 拜拜求姻緣

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視、八大《綜藝新時代》最新一集與來賓南韓籍啦啦隊女神李晧禎來到彰化員林，這裡號稱全台知名的「富豪聚落」，平均每178人就有1位億萬富翁，讓楊繡惠和來自韓國的晧禎聽得驚呼連連。除了尋找有錢人，眾人此行更要深入探索員林的美景、美食與在地傳奇。

啦啦隊女神李晧禎（左起）、阿翔、楊繡惠、籃籃錄製節目。（民視提供）

阿翔帶大家拜訪來自員林之光，曾代表台灣赴日參加大胃王比賽的「異次元女孩」小慧。擁有不敗大胃王稱號的小慧曾在50分鐘內吃下162盤壽司，打破日本選手紀錄，這回更帶大家品嚐員林知名鴨肉飯。她透露，是大二的時候為了兩萬元獎金參加大胃王比賽，順利奪冠後開啟大胃王比賽的道路，坦言自己平常一天只吃一餐，但一吃就是10碗飯起跳，讓眾人全看傻眼。

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主持群李晧禎（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠加上工作人員，9人組隊對抗大胃王小慧。（民視提供）

為了驗證實力，節目現場直接舉辦第一屆新時代「大胃王對決」，為了安全起見製作團隊聘請護理師全程監護，強調安全為主：由大胃王小慧一人對抗整個主持群與來賓，沒想到主持群從一開始就兵荒馬亂，有人忙著喝湯、有人還在聊天，籃籃甚至說自己正在「飲控」一天只能吃一餐，但阿翔吐槽回：「可是外景時我看妳早中晚都有在吃東西啊」，讓籃籃哭笑不得不知如何回話。

大胃王小慧一個人對抗9個人，吃了17碗鴨肉飯。（民視提供）

來賓啦啦隊女神李晧禎敬業滿分，優雅的吃起鴨肉飯絲毫沒有女神包袱，狂吃2碗幫了團隊大忙，但大胃王小慧卻一碗接一碗、節奏穩定，不斷高喊「再來一碗！」，看得阿翔驚慌失措，直接拉下製作人、收音師、還有節目企劃，9人來對抗大胃王小慧，最後她在限時內狂吃17碗鴨肉飯，換算下來超過4公斤，再度震撼全場。即使主持群在比賽中狂拉工作人員幫忙也只吃了14碗，以新時代九人VS小慧一人的局面依然慘敗，讓大家當場封她是「真正的台灣之光」。

李晧禎手繪了愛心形狀的名片，留在玄天上帝面前，希望能招來好姻緣。（民視提供）

節目最後，一行人來到全亞洲最大玄天上帝員林衡文宮，高達26公尺的玄天上帝神像，不僅左腳踩龜、右腳踩蛇，廟方更帶大家走進神像內部、直達被稱為「心臟」的位置。神奇的是，只要一腳踩在指定位置，就能感受到地板明顯發熱，但伸手去摸牆壁卻又是冰冷的，連主持群都忍不住驚呼「真的有差！」廟方透露，不少信眾還會特地把名片放在這裡，希望藉由磁場加持，求財、求事業、求姻緣。第一次體驗拜拜文化的李晧禎，也特地手繪了一張愛心形狀的名片留在玄天上帝面前，笑喊希望能藉此招來好姻緣。

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