（影）千年一遇神乳襲台！瀨戶環奈白衣晃乳引暴動 學霸女神羞喊想吃雞排

〔記者許世穎／台北報導〕亞洲年度話題盛會「2026 TRE 台北國際紅人展」將於7月3日至5日登場，主打百位女神齊聚。主辦單位今（30）日舉辦記者會，由瀨戶環奈領軍，攜手渡部穗乃與純白彩永同台亮相，預告今夏最火辣盛事即將引爆。

瀨戶環奈（中）攜手渡部穗乃（左）與純白彩永（右），出席「2026 TRE 台北國際紅人展」記者會。（記者胡舜翔攝）

多次來台的瀨戶環奈，這回以一身純白平口禮服現身，展現招牌魅力。她分享去年已深刻感受到台灣粉絲的熱情，今年更準備全力以赴。談到來台願望，她笑稱一定要品嚐「18 天生啤酒」，也想走訪台灣居酒屋感受在地文化。為了維持招牌「晃動雪乳」的完美曲線，她透露平時勤於健身，現場更用中文喊出「加油」，炒熱氣氛。

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瀨戶環奈出席「2026 TRE 台北國際紅人展」記者會。（記者胡舜翔攝）

首次參與的渡部穗乃則直言既期待又緊張，甚至一度腦袋空白。擁有名校背景與四種語言能力的她，也承諾會努力學中文與粉絲互動。對台灣夜市充滿嚮往的她，儘管遇雨仍興奮表示「看到每樣都想吃，一定要吃到雞排！」，展現親民一面。她也分享維持體態的方式，強調高蛋白攝取與燒肉飲食，兼顧健康與曲線。

渡部穗乃出席「2026 TRE 台北國際紅人展」記者會。（記者胡舜翔攝）

另一位新面孔純白彩永，則大讚台灣粉絲「直接又溫柔」，讓她留下深刻印象。為回應粉絲熱情，她現場示範招牌「眨眼 Wink」與「擁抱啾一下」，甜度爆表引發全場尖叫。談到保養秘訣，她透露每天睡前穿著「夜用型內衣」並搭配乳液按摩，讓胸型更加集中，毫不藏私的分享也讓現場驚呼連連。

瀨戶環奈（中）攜手渡部穗乃（左）與純白彩永（右），出席「2026 TRE 台北國際紅人展」記者會。（記者胡舜翔攝）

「2026 TRE 台北國際紅人展」強調頂級互動體驗與多元周邊商品，三位女神最後更齊聲用中文甜喊「我愛你」，提前為活動暖身。隨著盛會倒數，預料7月將掀起全台追星熱潮，南港展覽館也將化身今夏最火辣的朝聖地。

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