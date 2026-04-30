被親哥控「養小鬼、洗錢」 小馬忍痛聲請家暴保護令

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小馬」倪子鈞昨遭親哥重砲控訴「背信忘義」，甚至指責其信仰，引發網友熱議。對此，小馬今日透過律師發表嚴正聲明，揭露背後不堪隱情。

小馬遭親哥控背信忘義，首發聲明。（資料照，記者陳逸寬攝）

小馬哥哥昨在Threads上點名開砲，控訴當初曾抵押家裡房產支持小馬買房，如今他自己想買房，小馬卻百般阻撓。他在文中情緒激動地表示，要讓全台灣知道小馬的「荒唐行徑」，更針對信仰痛罵：「你這個可恥的基督徒。」這已非兄弟倆首次鬧上檯面。過去哥哥就曾向調查局舉發小馬與二姊涉嫌洗錢，並對遺產分配有諸多不滿。

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針對親哥的重磅指控，小馬法律事務所發表聲明，明確指出，哥哥所謂「養小鬼」及「涉嫌詐欺」等說法純屬不實幻想與無中生有。小馬強調，自己名下的不動產均是與配偶努力經營事業償還貸款而來，哥哥是否有能力買房，他身為弟弟根本無權干涉。

小馬聲明。（翻攝自臉書）

小馬聲明。（翻攝自臉書）

小馬在聲明中揭露，哥哥長期以來透過網路與訊息對家人進行言語及精神暴力，近期甚至「變本加厲意圖透過輿論壓力無端索討上千萬元」，導致全家人不堪其擾，嚴重影響生活。小馬表示已忍無可忍，目前已委任律師向法院聲請家暴保護令，希望能透過法律途徑遏止哥哥的不法行為，並期盼藉由相關處遇計畫與醫療資源，幫助心靈受傷的哥哥。小馬感性表示，身為基督徒會持續為哥哥禱告，遵從主的教導保持良善，也呼籲切勿轉發不實謠言，避免讓家庭傷痛持續擴大。

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