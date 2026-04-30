周潤發喊話演戲演到100歲！郭富城自薦可以演出年輕版的自己

〔記者許世穎／綜合報導〕華語警匪系列《寒戰》前傳《寒戰1994》週一（27日）在香港舉辦全球首映會，包括周潤發、梁家輝、郭富城巨星再加上吳彥祖、劉俊謙、吳慷仁、王丹妮、陳以文等主要演員都齊聚一堂，氣勢驚人！

周潤發在《寒戰1994》首映會上，和所有演員展現拿手自拍。（華映提供）

《寒戰1994》本週接連在深圳與香港舉辦盛大的首映會，只要有「發哥」周潤發的地方便是充滿活力與笑聲，他不但不停的與所有藝人玩起招牌的自拍，還在郭富城講話時，偷偷在他背後模仿他最經典的單腳站立的舞蹈Ending Pose，還拉著梁家輝一起做，兩大影帝玩興大開。

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郭富城自信可以演年輕版自己。（華映提供）

發哥也回憶，十年前拍《寒戰II》時是61歲，再拍《寒戰1994》時已經70了，但他發願要拍到100歲，更期勉一眾新生代演員，「拍戲過程一定有起起伏伏，而且很辛苦，雖然危險，但有浪就要衝。」還忍不住勸身邊梁家輝要少喝一點酒，才能和他一起演到一百歲，讓梁家輝搞笑抬頭扁嘴，假裝不理他，讓全場充滿笑聲。

曾客串《寒戰》的劉德華（右），也現身《寒戰1994》首映會。（華映提供）

這次片中找來劉俊謙飾演年輕版的梁家輝，郭富城被問到有沒有期待哪個年輕演員來扮演年輕版本呢？樣貌身材凍齡的他笑著自薦：「我可以自己來演年輕版喔！」

導演梁樂民也透露其實已經有寫了年輕版的故事了，讓影迷更加期待《寒戰》宇宙持續發酵！首映會後的派對，有演出《寒戰》的劉德華也特別到場支持，讓現場更加星光閃耀。

《寒戰1994》將於5月1至3日在台上映口碑場，5月8日正式在台上映。

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