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男星深陷「0204電話女郎」不能自拔！對方竟是《陽光女子合唱團》超美大提琴手

〔記者蕭方綺／台北報導〕樊光耀編、導、演一手包辦的故事工廠舞台劇《某中年男子的心裡遊戲》，是他演員生涯中最「真誠赤裸」的一次演出，直面角色內心最幽微的慾望與孤獨。他將搭檔《陽光女子合唱團》的大提琴家那祈，劇中不僅有大量心理攻防，更涉及情慾張力的細膩描寫，讓那祈直言在初讀劇本時，一度震驚到：「有幾秒鐘說不出話來」。

那祈演出《某中年男子的心裡遊戲》。（故事工廠提供）那祈演出《某中年男子的心裡遊戲》。（故事工廠提供）

出道多年，樊光耀過去多以「好爸爸」、「老師」、「長官」等正派形象深植人心，這次則徹底翻轉，飾演一名對「0204電話女郎」聲音產生依戀的孤獨中年男子，角色精神狀態脆弱又極端。對於這樣的設定，他提出獨到見解，認為「變態其實只是非常態」，而這樣的「非常態」其實潛藏在每個人心中。他也直言劇中大量過去少見的情慾表現，對自己而言是一次極大的挑戰與突破。

那祈在劇中飾演心理諮商師，與樊光耀展開高強度心理攻防。她先前在電影《陽光女子合唱團》中飾演大提琴家，優雅氣質令人印象深刻，這次她大膽轉型，詮釋同時具備心理師與電話女郎雙重面貌的角色，展現截然不同的魅惑能量。

樊光耀（左）和那祈排練《某中年男子的心裡遊戲》。（故事工廠提供）樊光耀（左）和那祈排練《某中年男子的心裡遊戲》。（故事工廠提供）

為了詮釋角色，那祈特別強化聲音層次，讓聲線帶有強烈「魅惑成分」，希望觀眾能透過貼近的聽覺體驗，感受到一種「顱內高潮」的感官衝擊。她透露，角色不只是被動回應，更帶有反向「挑逗」的心理策略，在專業與慾望之間遊走，讓整場對戲更具張力。

《某中年男子的心裡遊戲》將於5月29日至31日在臺北表演藝術中心登場，購票請洽TixFun售票。

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