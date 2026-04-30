被槍擊後回到10年前！日劇「最弱主角」竟是關鍵破局者

〔記者鍾志均／綜合報導〕Hami Video獨家上線的燒腦日劇《刑警的重啟人生》讓觀眾思考，如果人生真的能重來一次，你會救人，還是改命？劇集把這個問題拍到讓人頭皮發麻。

由「庶民派影帝」濱田岳領銜主演，他這次不當英雄，反而演一個存在感幾乎為零的小刑警，還被同事戲稱是「龍套先生」。人生卡關、愛情停格，十年前戀人死於案件後，他像被按下暫停鍵，活著卻沒真正前進。直到某場黑道槍擊案，他意外發現舊案疑點，正要追查卻中彈倒地，不料再次醒來，時間直接倒轉10年，但記憶全部保留。

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《刑警的重啟人生》濱田岳（右）發現自己回到10年前，企圖挽救石井杏奈的生命。（Hami Video提供）

濱田岳一語道破核心：「一旦回去，就再也回不來。」看似可以改變命運，實際上卻像被丟進一場高風險實驗。

讓觀眾情緒炸裂的關鍵人物，就是他始終放不下的戀人，由石井杏奈飾演的佐伯美咲。她不只是過去的回憶，更是整個時間線的裂口。石井杏奈坦言，這部劇最迷人的地方就在於「明明知道結局，卻還要重新拼湊真相」，每一幕都像在拆炸彈。

《刑警的重啟人生》濱田岳回到10年前緊抱住女友石井杏奈，然而發展卻和他想像的完全不同。（Hami Video提供）

劇情節奏也完全不給喘息空間，第一集還用慢節奏鋪陳孤獨與壓抑，下秒丟出連環槍擊案，瞬間翻桌；從第二集開始，時間線、人物關係、權力鬥爭全部加速爆開，觀眾一邊追劇一邊拼線索，討論區幾乎變成推理現場。

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