自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

被槍擊後回到10年前！日劇「最弱主角」竟是關鍵破局者

〔記者鍾志均／綜合報導〕Hami Video獨家上線的燒腦日劇《刑警的重啟人生》讓觀眾思考，如果人生真的能重來一次，你會救人，還是改命？劇集把這個問題拍到讓人頭皮發麻。

由「庶民派影帝」濱田岳領銜主演，他這次不當英雄，反而演一個存在感幾乎為零的小刑警，還被同事戲稱是「龍套先生」。人生卡關、愛情停格，十年前戀人死於案件後，他像被按下暫停鍵，活著卻沒真正前進。直到某場黑道槍擊案，他意外發現舊案疑點，正要追查卻中彈倒地，不料再次醒來，時間直接倒轉10年，但記憶全部保留。

《刑警的重啟人生》濱田岳（右）發現自己回到10年前，企圖挽救石井杏奈的生命。（Hami Video提供）《刑警的重啟人生》濱田岳（右）發現自己回到10年前，企圖挽救石井杏奈的生命。（Hami Video提供）

濱田岳一語道破核心：「一旦回去，就再也回不來。」看似可以改變命運，實際上卻像被丟進一場高風險實驗。

讓觀眾情緒炸裂的關鍵人物，就是他始終放不下的戀人，由石井杏奈飾演的佐伯美咲。她不只是過去的回憶，更是整個時間線的裂口。石井杏奈坦言，這部劇最迷人的地方就在於「明明知道結局，卻還要重新拼湊真相」，每一幕都像在拆炸彈。

《刑警的重啟人生》濱田岳回到10年前緊抱住女友石井杏奈，然而發展卻和他想像的完全不同。（Hami Video提供）《刑警的重啟人生》濱田岳回到10年前緊抱住女友石井杏奈，然而發展卻和他想像的完全不同。（Hami Video提供）

劇情節奏也完全不給喘息空間，第一集還用慢節奏鋪陳孤獨與壓抑，下秒丟出連環槍擊案，瞬間翻桌；從第二集開始，時間線、人物關係、權力鬥爭全部加速爆開，觀眾一邊追劇一邊拼線索，討論區幾乎變成推理現場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中