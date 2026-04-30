慘遭蘇晏霈放鳥！八點檔男星私奔夢碎 驚爆「入戲太深」陷低潮

〔記者李紹綾／台北報導〕新生代男星羅子惟在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演癡情男「王有勝」，日前劇情來到高潮，他滿懷期待準備與蘇晏霈遠走高飛，卻在關鍵時刻慘遭對方棄約、失聯。這場私奔夢碎的情節讓螢幕前的觀眾心痛不已。

羅子惟帶B群慰勞《豆腐媽媽》劇組，蘇晏霈頭香收到禮物（民視提供）

這場情感重擊不僅虐到觀眾，羅子惟坦言自己也深受其害。他透露，近期拍攝多場離別與情緒張力極高的戲碼，「幾乎每天都在很沉重的狀態裡」，心情難免受牽動，甚至一度陷入低潮。

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談到如何調適「入戲太深」的後遺症，羅子惟分享他的平衡祕訣。當情緒過於低落時，他會選擇透過日常家事來幫助思緒歸零，或是藉由運動流汗、觀看熱血球賽來轉移注意力；此外，他也會透過與學生互動，從單純直接的交流中獲得情緒釋放。

羅子惟在《豆腐媽媽》飾演癡情男「王有勝」。（民視提供）

不過，羅子惟也強調：「但我不能完全跳脫。」他認為，身為演員，適度保留角色情緒是必要的準備過程。他將這段低潮視為「演員的功課」，選擇帶著這份尚未消化的情感持續投入拍攝，只為讓角色的破碎感更真實動人。

羅子惟帶B群慰勞《豆腐媽媽》劇組。（民視提供）

戲裡情路坎坷，戲外的羅子惟則是標準的暖男。適逢5月1日勞動節，身為保健品牌代言人的他，特別準備了大量B群補給品帶進棚內，慰勞長時間抗戰的劇組與演員群。而第一個收到禮物的，正是劇中與他情感糾葛最深的蘇晏霈，他感性表示，對方在對戲過程中給予許多幫助，因此特別想在第一時間表達感謝。

羅子惟帶B群慰勞《豆腐媽媽》劇組。（民視提供）

這份貼心舉動也讓原本沉重的拍攝現場瞬間「活」了過來，演員們紛紛笑稱羅子惟是「最暖代言人」，更幽默大喊：「戲裡再苦，戲外有B群撐著！」讓原本低氣壓的片場充滿歡笑聲。

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