5重點看懂「粿王案」判決！美西同遊成引爆點

范姜彥豐、粿粿。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕粿粿與王子的不倫風波，法律戰告一段落。士林地方法院今（30日）宣判，兩人因侵害配偶權，必須連帶賠償原告范姜彥豐100萬元。

這場官司並未經歷長期的證據攻防，原因是粿粿與王子在法庭上直接採取了「認諾」的策略，承認所有指控並同意賠償。雖然兩人的律師請求法官不要公開正式判決書，但遭法官強硬駁回，認定法律並非用來保障當事人隱藏醜聞，維持判決書公開。

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王子（右一）與粿粿（左二）赴美返台後，開始頻繁往來。（翻攝自IG）

【判決書5大白話重點】

1.賠償金額：確定100萬

法院認定粿粿與王子確實侵害了范姜彥豐的配偶權。兩人必須共同拿出100萬元給原告，且還要加上從去年底開始計算的5%利息。

2.法庭反轉：被告「直接投降」

在法律上這叫「認諾」。亦即王子與粿粿承認了確實有逾矩行為。法官就不用在判決書裡詳細寫出那些不堪的照片或對話細節，是常見的「止血停損」方式。

3.關鍵時間：2025年4月美國行

判決書點出，這段感情的轉捩點是在2025年4月眾人赴美旅遊返台後。兩人開始頻繁往來、同進同出，甚至不避諱周遭親友。

4.法官態度：想「蓋牌」沒門

被告律師曾請求法官「低調處理」，只把結果記在筆錄就好，不要寫成正式判決書公告。但法官拒絕了，認為既然是公眾人物且案情涉及倫理，就該依法公開，不能讓法院變成保密特權的工具。

5.後續賠償進度

法官宣告可以「假執行」，范姜彥豐現在就可以拿著判決書去扣押兩人的財產。如果粿粿、王子不想被扣押，就得先拿100萬現金存進法院當擔保。

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