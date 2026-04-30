自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

5重點看懂「粿王案」判決！美西同遊成引爆點

范姜彥豐、粿粿。（資料照，記者陳逸寬攝）范姜彥豐、粿粿。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕粿粿與王子的不倫風波，法律戰告一段落。士林地方法院今（30日）宣判，兩人因侵害配偶權，必須連帶賠償原告范姜彥豐100萬元。

這場官司並未經歷長期的證據攻防，原因是粿粿與王子在法庭上直接採取了「認諾」的策略，承認所有指控並同意賠償。雖然兩人的律師請求法官不要公開正式判決書，但遭法官強硬駁回，認定法律並非用來保障當事人隱藏醜聞，維持判決書公開。

王子（右一）與粿粿（左二）赴美返台後，開始頻繁往來。（翻攝自IG）王子（右一）與粿粿（左二）赴美返台後，開始頻繁往來。（翻攝自IG）

【判決書5大白話重點】

1.賠償金額：確定100萬

法院認定粿粿與王子確實侵害了范姜彥豐的配偶權。兩人必須共同拿出100萬元給原告，且還要加上從去年底開始計算的5%利息。

2.法庭反轉：被告「直接投降」

在法律上這叫「認諾」。亦即王子與粿粿承認了確實有逾矩行為。法官就不用在判決書裡詳細寫出那些不堪的照片或對話細節，是常見的「止血停損」方式。

3.關鍵時間：2025年4月美國行

判決書點出，這段感情的轉捩點是在2025年4月眾人赴美旅遊返台後。兩人開始頻繁往來、同進同出，甚至不避諱周遭親友。

4.法官態度：想「蓋牌」沒門

被告律師曾請求法官「低調處理」，只把結果記在筆錄就好，不要寫成正式判決書公告。但法官拒絕了，認為既然是公眾人物且案情涉及倫理，就該依法公開，不能讓法院變成保密特權的工具。

5.後續賠償進度

法官宣告可以「假執行」，范姜彥豐現在就可以拿著判決書去扣押兩人的財產。如果粿粿、王子不想被扣押，就得先拿100萬現金存進法院當擔保。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中