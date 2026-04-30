不倫戀官司案外案…粿粿提告偷iPad 范姜否認

〔記者鄭景議／台北報導〕藝人粿粿（江瑋琳）日前與范姜彥豐因侵害配偶權官司遭法院判賠100萬元，兩人間的法律戰有案外案。粿粿去年底向南港分局報案，控告范姜彥豐涉嫌竊取其手中的iPad平版，全案隨後移由內湖分局偵辦。警方日前通知范姜到案說明。范姜在偵訊時對此全盤否認，強調該部平版的所有權人其實是他本人，並非偷竊。

粿粿於去年12月間前往派出所報案並提出竊盜告訴。粿粿指稱，其隨身使用的iPad平版疑似遭到范姜取走，認為權益受損。警方受理後，因案件相關細節由內湖分局專責處置，隨即轉交偵辦。內湖分局日前正式傳喚范姜到案說明，以釐清雙方對財物歸屬的爭議。

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粿粿與范姜彥豐（右）。（資料照，記者陳逸寬攝）

范姜到案後向警方表示，該部引發糾紛的平版自購置以來，所有人一直都是他自己。他強調當天只是取回屬於自己的物品，絕對沒有任何行竊行為。據了解，兩人當時正因婚姻問題產生摩擦，對於家中各項電子產品及財產的認定存有極大歧見。

警方目前已完成雙方筆錄製作，將全案函送士林地檢署偵辦。針對范姜是否構成竊盜罪，檢方將進一步認定其是否有主觀竊盜犯意，或是單純屬於配偶間的財產認知爭執。

這起婚變風波始於去年10月底，范姜在社群平台指控婚姻觸礁，隨後對邱勝翊（王子）及粿粿提出侵害配偶權民事告訴，主張兩人互動已超越一般朋友界線。士林法院民事庭日前宣判，因王子與粿粿當庭「認諾」，法官判決兩人須連帶賠償100萬元。

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