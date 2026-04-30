台灣啦啦隊登大聯盟應援！「舞蹈藏台味巧思」女孩嗨喊夢想成真

〔記者林欣穎／台北報導〕洋基女孩進軍MLB！洋基工程專屬啦啦隊「洋基女孩」YoungKey Girls成軍首年即迎來重磅里程碑，受邀於5月20日前往美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊主場觀賽，並參與由 Rocks Baseball 主辦的年度盛事「台灣日」。

此次赴美陣容由隊長睦那京領軍，攜手芮妮、飛飛、小雲、一暄、璇璇與 Ann 等人氣成員一同前進美國，將現身球場與海外球迷熱情互動。

請繼續往下閱讀...

洋基女孩即將登上美國MLB表演。（洋基工程提供）

對於首次登上國際舞台的心情，洋基女孩成員們難掩興奮。芮妮分享，「有一點不太真實的感覺，能代表洋基女孩前往美國表演，對我來說是一件非常榮幸的事情。」飛飛坦言，「除了開心之外，也帶著一點緊張，但更多的是期待，希望自己能把最好的狀態帶出去。」一暄說，「知道被選上的時候真的超興奮，沒想到是以洋基女孩的身份成行，覺得很像夢想突然被實現了！」

值得一提，多數成員是首次踏上美國土地。睦那京說，「我從來沒有去過美國，我特別想吃看看In-N-Out Burger，想親自試試看究竟有多好吃！」芮妮笑說：「這次也是我第一次搭長途飛機，既期待又有點小緊張。」璇璇則把目標鎖定在美食體驗：「聽說美國的份量都很驚人，很想親自體驗看看是不是真的那麼誇張。」飛飛則笑說：「什麼都很期待，都想親身感受！」

而小時候曾造訪紐約與西雅圖的 Ann，這次將首度前往洛杉磯。提到心情，「最期待的還是在棒球場的演出，因為過去還沒有在這麼大型、而且是國外的棒球場上表演過，感覺會是很新鮮的體驗。」她也分享對 MLB 的第一印象來自周邊商品，「在加入啦啦隊之前就有買過相關商品，現在能夠以這樣的身份參與，真的覺得很有緣分！」

此次演出內容也暗藏巧思，身為舞蹈老師的璇璇將擔任編舞重任，「這次去美國的舞蹈是在我們原有的舞蹈上加上具有台灣特色的舞蹈，在準備舞蹈時也思考了如何讓洋基女孩跟台灣的特色，更快被國外的觀眾理解跟記住！」面對挑戰，她自信表示：「比起壓力，我更多的是期待跟興奮。」

小雲則補充：「想用甜美的笑容還有熱情，讓美國的觀眾們也感受到我們的活力，希望讓大家瞭解台灣的應援文化。」隊長睦那京笑說：「在球場上跳舞，一直是我作為啦啦隊的人生夢想與願望。希望在LA努力應援，把這一面好好展現給大家！」這場跨國舞台，不只是演出，更是一場文化交流的精彩展現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法