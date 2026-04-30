許鈞鈞不藏了！挺4月孕肚「只扣一顆扣子」大露內衣 超犯規北半球若隱若現

〔記者李紹綾／台北報導〕八點檔女神許鈞鈞元旦公布結婚，感性告白「人生要翻頁了」，4月1日，她突然在臉書曬超音波照，開心宣布：「終於可以跟大家分享這個好消息了，我的小寶寶，已經悄悄來到三個月了。」今（30日）終於「開箱孕肚」。

許鈞鈞分享孕肚照。（翻攝自臉書）

從許鈞鈞曝光的照片中，她身穿一件白色長袖長襯衫「只扣一顆鈕扣」，直接露出內搭的藕粉色內衣褲。這波「準媽媽尺度」簡直大解放，不僅膚色看起來白皙透亮，更若隱若現出豐滿北半球，這犯規的畫面讓網友全暴動，直呼：「這孕媽咪也太辣了吧！」

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許鈞鈞分享孕肚照。（翻攝自臉書）

除了白襯衫，許鈞鈞還換穿另一件藍白相間的直條紋長版襯衫，肚子上還俏皮寫著15w（15週），但她的四肢依然維持得相當纖細，搭配披肩長髮和淡雅妝容，渾身散發出健康且自信的準媽媽神采。

雖然外表看起來依然完美，但許鈞鈞還是忍不住上大吐苦水，直言最近身體最大的感受就是「衣服真的穿不下了」，她觀察到自己的肚子和臀部正在一天天「壯大」，皮膚也因為急速拉扯開始出現「乾癢不適」的現象，真實記錄了孕媽咪體態轉變的過程。

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