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娛樂 音樂

告五人相隔一年再訪英國傳奇錄音室 帶台灣味「神級伴手禮」打通關

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人近期完成歐洲倫敦和巴黎演出，收穫滿滿，也抽空造訪多個重要景點，而去年團員曾去英國傳奇「艾比路錄音室」錄製新專輯，相隔一年舊地重遊，還帶了充滿台灣味的「神級伴手禮」給當時的錄音夥伴。

告五人重返英國傳奇錄音室，特別帶了泡麵送給錄音室夥伴。（相信音樂提供）告五人重返英國傳奇錄音室，特別帶了泡麵送給錄音室夥伴。（相信音樂提供）

告五人的「黑夜狂奔」巡演，一路狂奔24座城市，唱了36場演出，繼北美之後，目前也完成歐洲巡演，倫敦站，團員重回「艾比路錄音室」，雲安回憶起去年去錄音畫面：「我永遠記得在錄音室的餐廳，大家一起瘋、一起吃烤雞、吃馬鈴薯，那真的是很美好的回憶。」這次特別送上泡麵給遠在英國的錄音室夥伴，讓他們好感動。

告五人完成歐美演出，接下來將返回台北開唱。（相信音樂提供）告五人完成歐美演出，接下來將返回台北開唱。（相信音樂提供）

巴黎站，告五人特別學了簡單法文問候語，希望拉近和粉絲距離，演出之外也抽空朝聖艾菲爾鐵塔、巴黎聖母院、畢卡索美術館等經典地標，並大啖法式蝸牛、酥皮濃湯、油封鴨。

告五人法國演出，造訪畢卡索美術館。（相信音樂提供）告五人法國演出，造訪畢卡索美術館。（相信音樂提供）

告五人抽空參觀巴黎聖母院。（相信音樂提供）告五人抽空參觀巴黎聖母院。（相信音樂提供）

忙完歐美演出，告五人5月16日、17日台北站將於 Zepp New Taipei 開唱，為「黑夜狂奔」巡演畫下句點。

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