暌違5年金獎團隊再出手！原視新聞明大改版 「以族人視角望向世界」視覺震撼力升級

〔記者李紹綾／台北報導〕原住民族電視台每日新聞自2026年5月1日起全新改版，這也是自上次2021年改版並獲得金點設計獎「年度最佳設計獎」及各大設計獎項肯定後，暌違5年後再次全面改版。

原視每日新聞大改版的新聞虛擬景，特別選用粉色系的「山脈與湖、綿延地景」除了展現原民特色，也兼顧觀眾的視覺體驗，畫面中主播為巫瑪斯索克洛曼。（原視提供）

原視每日新聞製作人巫瑪斯索克洛曼表示，「原視是我國唯一長期深入全台各部落，第一時間全面、深度採訪報導原民議題的專業媒體，為了讓觀眾在收看原視每日新聞擁有更好的視覺體驗，因此自5年前改版設計後，再次進行大改版，希望透過視覺設計，帶領觀眾，一起以族人的觀點角度，從台灣出發、放眼世界」。

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原視每日新聞大改版的CG電腦合成影像，展現科技感十足的「資訊匯聚場域」，帶領觀眾感受AI虛擬科技結合專業新聞的現代技術視覺應用。（原視提供）

巫瑪斯索克洛曼透露，這次的原視每日新聞改版，主要是改版「午安報新聞」、「晚安報新聞」的全部視覺介面，未來「山海氣象」也會改版，而這次的改版，也是原視每日新聞團隊，一起攜手展現新聞製播專業的大工程，因為為了在5月1日播出當天將最專業、完美的每日新聞介面呈現給觀眾，原視每日新聞團隊從幕後的改版設計、後台副控排播、虛擬技術等，都須經過多次沙盤演練及不斷的調整後，力求讓全世界的觀眾看見「從台灣出發，以族人視角，望向世界的精彩美好」。

原視午安報新聞全新設計介面。（原視提供）

巫瑪斯索克洛曼分享，率先呈現給觀眾的新聞改版主視覺設計，以「融合、傳遞，流動概念貫串整體」象徵世界原住民族南島文化與海洋密不可分的特性進行延伸，因此，午間新聞以「文化融合：白色與多彩」帶出原民多元色彩的豐富意涵；晚間新聞以「資訊傳遞：白色線基調配上多彩點狀在光纖裡傳送」象徵從台灣出發，連線全球的概念；此外，新聞虛擬景，特別選用粉色系的「山脈與湖、綿延地景」、科技感十足的「資訊匯聚場域」帶領觀眾感受AI虛擬科技結合專業新聞的現代技術視覺應用。

原視晚安報新聞全新設計介面。（原視提供）

原視每日新聞的大改版，是幕前幕後團隊展現厚實新聞專業和團隊合作的成果，也是對提升族人媒體近用權的堅持。（原視提供）

原視每日新聞除了自2021年大改版後，以「原視新聞節目包裝」，成功從全球逾8千件參賽作品中，脫穎而出擒下金點設計《年度最佳設計獎》大獎肯定；近年新聞節目內容也持續精進，著重台灣原民議題的節目內容斬獲國內外大獎，如去年奪得第24屆卓越新聞獎「電視及網路類」《突發新聞獎》，緊接著，再奪下第30屆亞洲電視大獎《最佳新聞節目獎》，讓世界看見台灣原民多元文化的美好。而這次，原視接續不斷精進的新聞專業動能，再次以乾淨、充滿原民特色的新聞介面，不刻意綜藝化娛樂觀眾，而是將重要每日新聞搭配舒服簡約的視覺設計，進行全新改版，希望帶領觀眾回歸到新聞內容本身，這也是原視每日新聞，期待大家能看見，原民媒體人一路以來堅定不移的專業新聞的初心。

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