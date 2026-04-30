GD泰妍要來了！5月登高雄世運 超狂卡司正式曝光

〔記者許世穎／台北報導〕韓星拼盤演唱會「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」將在5月底舉行，主辦單位「寬魚國際」今天（30日）公布超強卡司，包括K-POP 天王 G-Dragon（GD）、泰妍 （TAEYEON）、FTISLAND、DPR IAN 以及 KiiiKiii 齊聚一堂！

「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」今公布超狂卡司。（翻攝自臉書）

「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」韓星拼盤演唱會是近期最受矚目的活動之一，不少粉絲狂猜會有什麼大咖參與，今天公布果然沒讓人失望！

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不過先前知名黃牛集團「強妮娛樂」傳出介入其中，引發討論，由「寬姐」邱瓈寬擔任執行長的主辦單位「寬魚國際」已於24日發出聲明，強調將進行報警及相關法律程序處理。

聲明中提到，針對近期網路上之不實言論、冒用該活動名義之資訊，以及非正式售票管道所衍生之混淆情形，「本司已正式蒐證，並進行報警及相關法律程序處理。凡未經本司正式授權，卻對外宣稱為本活動主辦、合作單位或散布涉及公司機密與未公開資訊之行為，皆已嚴重影響本司商譽及消費者權益。本司正式聲明與後續說明將於近期統一公告，敬請各界以本公司官方平台發布資訊為唯一準據，切勿輕信非官方來源，以免權益受損。」

K-SPARK in KAOHSIUNG 將於5月30日星期六晚間，於高雄國家體育場 （世運主場館）舉行，一場震撼人心的演出正等著你。更多資訊請持續追蹤「寬魚國際」粉絲專頁及社群以獲得最新消息。

K-SPARK in KAOHSIUNG 2026

演出陣容｜G-DRAGON / TAEYEON / FTISLAND / DPR IAN / KiiiKiii

演出地點｜高雄國家體育場 （世運主場館）

Kaohsiung National Stadium

演出時間｜2026.05.30（六） 19:30pm

售票平台｜KKTIX 售票系統

售票日期｜2026.05.11（一） 12:00pm

票價｜NT$8,880 / NT$7,880 / NT$6,880 / NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880 / NT$2,880

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