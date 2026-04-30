自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

GD泰妍要來了！5月登高雄世運 超狂卡司正式曝光

〔記者許世穎／台北報導〕韓星拼盤演唱會「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」將在5月底舉行，主辦單位「寬魚國際」今天（30日）公布超強卡司，包括K-POP 天王 G-Dragon（GD）、泰妍 （TAEYEON）、FTISLAND、DPR IAN 以及 KiiiKiii 齊聚一堂！

「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」今公布超狂卡司。（翻攝自臉書）「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」今公布超狂卡司。（翻攝自臉書）

「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」韓星拼盤演唱會是近期最受矚目的活動之一，不少粉絲狂猜會有什麼大咖參與，今天公布果然沒讓人失望！

不過先前知名黃牛集團「強妮娛樂」傳出介入其中，引發討論，由「寬姐」邱瓈寬擔任執行長的主辦單位「寬魚國際」已於24日發出聲明，強調將進行報警及相關法律程序處理。

聲明中提到，針對近期網路上之不實言論、冒用該活動名義之資訊，以及非正式售票管道所衍生之混淆情形，「本司已正式蒐證，並進行報警及相關法律程序處理。凡未經本司正式授權，卻對外宣稱為本活動主辦、合作單位或散布涉及公司機密與未公開資訊之行為，皆已嚴重影響本司商譽及消費者權益。本司正式聲明與後續說明將於近期統一公告，敬請各界以本公司官方平台發布資訊為唯一準據，切勿輕信非官方來源，以免權益受損。」

K-SPARK in KAOHSIUNG 將於5月30日星期六晚間，於高雄國家體育場 （世運主場館）舉行，一場震撼人心的演出正等著你。更多資訊請持續追蹤「寬魚國際」粉絲專頁及社群以獲得最新消息。

K-SPARK in KAOHSIUNG 2026

演出陣容｜G-DRAGON / TAEYEON / FTISLAND / DPR IAN / KiiiKiii

演出地點｜高雄國家體育場 （世運主場館）

Kaohsiung National Stadium

演出時間｜2026.05.30（六） 19:30pm

售票平台｜KKTIX 售票系統

售票日期｜2026.05.11（一） 12:00pm

票價｜NT$8,880 / NT$7,880 / NT$6,880 / NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880 / NT$2,880

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中