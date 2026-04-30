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娛樂 最新消息

昔日收視狂飆46！郭晉安「傻子寵妻」奪戲王 揭密《憨夫成龍》爆紅內幕

〔記者李紹綾／台北報導〕香港戲王郭晉安去年被爆離開老東家TVB後動向備受關注，回顧他的演藝生涯，代表作之一非經典港劇《憨夫成龍》莫屬。他在劇中飾演傻子「阿旺」，劇情描述女主角宣萱陰錯陽差嫁給心智單純的阿旺後，展開一段笑中帶甜的婚姻故事。該劇於2002年在香港播出時最高收視飆至46，勇奪年度收視冠軍，掀起全民追劇熱潮，如今即將在台播出，讓不少劇迷相當期待。

郭晉安（左）、宣萱在《憨夫成龍》譜出一段溫馨逗趣的婚後生活。（年代提供）郭晉安（左）、宣萱在《憨夫成龍》譜出一段溫馨逗趣的婚後生活。（年代提供）

郭晉安在《憨夫成龍》大膽突破形象，為了詮釋角色的純真與自然，他特別調整咬字與發音方式，融入自己兒時含滷蛋的說話習慣，讓語氣更顯稚氣，成功強化角色辨識度。除了聲音表現，郭晉安在外型上同樣下足苦功，為戲刻意增重10公斤。他曾分享，劇情背景設定在民國時期，娛樂相對單純，飲食成為生活重心，像阿旺這般純樸的人自然也偏好吃，因此角色設定較為圓潤。體態的改變不僅讓角色更具說服力，也讓他在肢體表現上有些遲鈍，走路搖搖擺擺，增添不少喜感。

郭晉安（右）、宣萱在《憨夫成龍》譜出一段溫馨逗趣的婚後生活。（年代提供）郭晉安（右）、宣萱在《憨夫成龍》譜出一段溫馨逗趣的婚後生活。（年代提供）

郭晉安、宣萱主演《憨夫成龍》。（年代提供）郭晉安、宣萱主演《憨夫成龍》。（年代提供）

而阿旺之所以深植人心，關鍵正是他看似傻氣卻滿滿真誠的「寵妻本能」，不僅「吃飯睡覺找老婆」是日常，更為替妻子慶生親手研發「老婆餅」，直球式追愛擄獲大批觀眾，也讓他被封為「最強寵妻代表」。郭晉安憑藉此角細膩詮釋成功打動評審，最終不負眾望奪下人生首座戲王寶座，奠定實力派地位。如今《憨夫成龍》播出在即，經典魅力依舊不減，勢必再度勾起觀眾滿滿回憶。該劇5月1日起，每週一至週五晚間10點於年代MUCH台、晚間8點壹綜合台播出。

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