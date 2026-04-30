名導柯一正怒砸擋門車！認賠11萬換撤告 北院裁定不受理

〔記者翁靖祐／台北報導〕紙風車文教基金會創辦人、名導演柯一正因不滿家門口被車擋住，一氣之下拿著告示牌往車門猛砸，導致車門凹陷。江姓車主不滿提告，台北地方法院本月22日首度開庭。庭上，法官和檢察官在苦勸15分鐘以後，柯、江總算達成和解。柯一正認賠，全數支付江女修車的所有費用共11萬5498元，江女當庭承諾撤告，並確實履約，台北地院於本月27日裁定本件不受理。

名導演柯一正因砸壞他人車門挨告出庭。（資料照，記者翁靖祐攝）

柯一正先前因為不滿家門口被停車，擋住他進出屋內造成困擾，一氣之下怒持「禁止停車」告示牌往車門砸，事後車主報警提告，台北地檢署依毀損罪起訴柯一正，全案於本月22日召開審查庭，也是本案首度開庭。

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開庭當天，法官先請2人至3樓調解室嘗試調解，無奈雙方對於調解金額遲遲無法達成共識，柯一正先後以7萬、9萬元的價格嘗試和江女調解，但江女認為自己的修車費用高達11萬5498元，柯一正應該全部買單，首次的調解也因而破局。

破局以後，雙方來到法庭，柯一正主張，江女忽略了折舊的問題，堅持要他給付全額並不合理，況且當中只有凹陷的部分是因他造成，其他關於引擎、刮痕的皆非因他而起。但江女卻認為，如果不是因為柯一正的行為，她根本就不用去修車，何況她也浪費了很多的時間，且當中的計程車費用都沒和柯一正算。

法官與檢察官在了解事情經過以後，苦苦勸了15分鐘之久，希望雙方可以達成調解，檢察官不斷勸江女將調解金額至少下調至11萬元，並說畢竟也是江女有錯在先，勸江女不要為了5000元的零頭不調解，但江女卻堅持己見，稱這不是零頭的問題，不肯下調調解金額。經一番思考後，柯一正決定認賠，並將以匯款方式支付調解金額，江女也承諾撤告，事後並履行承諾撤回告訴，台北地院於本月27日裁定本案不受理。

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