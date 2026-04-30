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娛樂 日韓

《柯南》人氣爆了！3天破231萬人 「明知結局還要看」關鍵曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕動畫《名偵探柯南》劇場版第29作《名偵探柯南：高速公路的墮天使》表現極為亮眼。在日本上映10天內觀影人數突破422萬人，票房超過63億日圓（約台幣12.4億元），創下系列最快紀錄。

日媒分析，上映3天內觀影人數達231.8萬人，開局衝刺相當強勁，認為邀請橫濱流星與畑芽育擔任客串聲優是一大關鍵。

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》在日本票房表現亮眼。（翻攝自X）《名偵探柯南：高速公路的墮天使》在日本票房表現亮眼。（翻攝自X）

《名偵探柯南》電影中，客串聲優通常會與柯南一起推理破案，因此戲份不少。這兩位吸引了原本不是柯南粉絲的觀眾。首映舞台見面會有他們出席，帶來加分效果。娛樂界人士指出，「兩人雖然是首次替柯南配音，但出演柯南對他們而言只有好處，可說是雙贏，推測他們的酬勞應該不算特別高。」

《名偵探柯南》電影系列為何持續成功？報導指出，首先是與企業合作等跨媒體策略非常成功。電影本身不像《鬼滅之刃》那樣走強烈衝擊路線，而是主打全家都能安心觀看的內容；觀眾明知道最後一定會破案，但正是這種「安心感」符合日本人的文化特性。

此外，關於聲優薪酬，《FLASH》報導新人每集約1.5萬至2萬日圓（約台幣3953元），升級後可達3萬至5萬日圓（約9883元），而頂級聲優可自行談價，《柯南》的主角群聲優正是這種頂級等級。

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