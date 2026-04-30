千萬店面熄燈！潘慧如開嗆同業酸語「就你們最會」 揭密24小時不關籠慘虧真相：我堅持是對的

〔記者李紹綾／台北報導〕潘慧如2022年砸下千萬打造寵物旅館「3天2夜」，因經營虧損加上身體亮紅燈，選在今（30日）正式吹熄燈號。雖然是結業日，但她在臉書的發文沒有哀戚，反而帶著一種「老娘終於做到了」的灑脫，甚至還幽默回敬某些看熱鬧的酸民與同業。

潘慧如寵物旅館最後一天營業，怒揭同業「假頂讓真參觀」內幕。（翻攝自臉書）

潘慧如透露，宣布結業這兩個月，店裡變得很「熱鬧」。除了有業界人士在網路上對她的租金、財務指點江山，還有一堆人假裝要「頂讓」，其實是跑來免費參觀。夥伴熱情介紹一小時，結果對方回去發文分享心得，讓她哭笑不得：「那陣子真的是很精彩呀。」

請繼續往下閱讀...

潘慧如提到這間店，走的是「極度不符合商業邏輯」的路線，像是24小時不關籠、1:5超低照護比、三班制全天候陪伴、每小時回報動態。甚至因為堅持美容時不能兇狗、要有耐心，還曾被同業在群組酸：「就你們最會。」對此，潘慧如霸氣回應：「如果連『溫柔對待動物』都要被拿來嘲諷，那我反而更確定，我們堅持的是對的。」這種連刷牙、如廁即擦拭都當成基本的龜毛程度，甚至讓兩位客人感動到直接變股東，只為了支持這份「全台灣都需要」的理念。

潘慧如寵物旅館最後一天營業，怒揭同業「假頂讓真參觀」內幕。（翻攝自臉書）

雖然捨不得這塊花了無數心力建立的理想，但潘慧如已經看開了。她透露接下來的計畫是「移居恆春」，房子已經找好準備裝潢，未來要帶著愛犬在大草皮上奔跑。等手頭上的實境秀忙完，就要正式展開南北跑的「新生活」。

潘慧如最後感性謝謝所有支持她的飼主，因為大家認同那些「很麻煩、很費工、很不商業」的堅持，才讓這場理想實驗能走到今天。她對著這段時光告別：「謝謝3天2夜的每一段故事。這段旅程，圓滿了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法