美麗也有錯？！王俐人還債端盤子 老闆娘嫉妒被逼走

王俐人自稱個性大喇喇，很隨興。（王俐人提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲藝人王俐人近日因風格轉變再度成為話題焦點，日前登上成人直播平台進行表演，以大膽造型與互動引發外界高度關注，名字也迅速登上熱搜，今（30）日爆出去年她為還債到餐廳打工端盤子，卻因跟老闆有說有笑，遭老闆娘嫉妒開除。

《鏡週刊》報導，去年王俐人在掛名經營餐酒館出問題後，為扛起債務到朋友開設餐廳打工擔任外場服務生，卻因她身型苗條美艷外型，有時跟老闆有說有笑，引起老闆娘不悅嫉妒，知情人士透露，王俐人最後被逼到得不得不離開，慘到谷底。

請繼續往下閱讀...

氣質優雅的王俐人（前），轉戰成人頻道SWAG直播引發討論。（資料照，SWAG提供）

王俐人日前轉戰成人平台SWAG直播，大尺度裸露上半身，讓男優貼身塗乳液吸引超過5千人在線觀看，被網酸她「為錢脫衣」，王俐人卻高EQ感謝酸民，讓她懂得流量密碼，也藉機宣告「我從來沒有離開演藝圈！」

近來網路大批粉絲討論王俐人，她說第一次發現原來自己有這麼多的鐵粉支持，也見識網路上的粉絲是真的，更謝謝酸民留言，讓她懂得流量密碼，王俐人受訪表示目前還不知道該如何運用這些流量，不過曾經演過《麻辣鮮師》、《惡女阿楚》、《智勝鮮師》等戲的她坦言，近幾年來沒有什麼影視作品，也很少上電視節目，很多人都以為她退出演藝圈了，其實她一直都在，希望最近的網路流量能讓電視台、製作人看到她，找她演戲。

相關新聞：王俐人傳因保密條款 去年底簽字離婚

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法