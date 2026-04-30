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娛樂 最新消息

粿王判決書全文出爐 律師林智群：果真非常乾淨

范姜彥豐（左起）去年心碎控訴「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，並提告求償100萬元慰撫金。（組合照，翻攝自IG）范姜彥豐（左起）去年心碎控訴「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，並提告求償100萬元慰撫金。（組合照，翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊婚內出軌案，粿粿老公范姜彥豐提告求償後，士林地院28日判決2人須連帶賠償100萬元，粿王認賠但請求不公開判決書，判決書以「遮蔽姓名後公開」方式處理，今（30）日判決書正式出爐，原告A01為范姜彥豐，B01是粿粿，B02是王子，律師林智群火速在臉書發文說：「范姜vs粿粿+王子的判決書，果真非常乾淨。」

其實林智群28日率先發文評論此案，表示個案子有趣的地方在於：兩個被告都認諾，並要求判決不公開，「認諾，基本上就是投降，原告要求100萬元，被告同意賠100萬元。為什麼投降？因為希望投降輸一半，賠100萬元事小，重點是不希望太多不堪對話或證據出現在判決書裡面。」

林智群分析，之前大家都有看過一些配偶權判決的鹹濕對話，比情色小說還精彩，然後當事人（不管是戴綠帽的，還是情夫小三），都落得社會性死亡的下場，而王子跟粿粿，之所以認諾，要的就是這個。

他表示對法官而言，既然被告已經全部投降，對於原告主張都沒意見，判決裡面也不需要把原告所提的證據（對話內容）逐一寫在判決理由裡面，所以這個判決內容可能會很乾淨很簡單。

今（30）日判決書曝光，法官在理由中提到：「本院認以制作認諾判決書方式而為判決，並無過於耗費，爰仍以制作判決書方式為之。」法官認為此案雖可用「認諾判決」處理，被告承認原告請求、法院依此作成判決，但「寫一份認諾判決書」不會耗費司法資源，仍製作正式判決書。

相關新聞：粿粿王子判決書出爐 全文大曝光



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