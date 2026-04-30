留住30歲最美瞬間！網紅小象揪閨蜜拍「裸照」 告別小蠻腰

網紅小象（右）曬出與閨蜜的寫真照。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名旅遊、美食YouTuber「小象愛出門」去年底與長跑多年的男友老謝於楊梅戶政事務所登記結婚，正式升格為人妻。今日（29日），小象在社群平台上大方分享一系列與閨蜜「羊里長」的火辣裸照，感性表示這是為了在進入備孕階段前，留下30歲最迷人的少女模樣，引起粉絲熱烈討論。

網紅小象曬出性感的小蠻腰。（翻攝臉書）

小象在貼文中坦言，自己對於身材最有自信的部分一直是肚子。她笑稱自己雖然沒有傲人的上圍或緊緻的臀部，但天生擁有不用練就有「假川字肌」的小蠻腰。然而，隨著人生規劃邁入新階段，她從去年開始便積極計畫今年要備孕，而這也讓她陷入了極大的焦慮「讓我焦慮的就是肚子！懷孕後能不能恢復、會不會長紋都是不可控的。」

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網紅小象（右）曬出與閨蜜的寫真照。（翻攝臉書）

這場大膽的「裸照計畫」其實早於去年就開始醞釀。小象透露，當初向好友「羊里長」提出邀約時，對方二話不說立刻答應，甚至為了呈現最好的畫面而努力減肥。

小象感性地寫道：「這是在為我們的3字頭歲月，留下最少女也最迷人的樣子！」她更與閨蜜約定，等雙方都60歲時，要再拍一次「老摳摳版本」的裸照，記錄不同年齡層的生命力。

網紅小象（上）曬出與閨蜜的寫真照。（翻攝臉書）

面對大尺度照片可能引發的騷動，小象也不忘發揮幽默本色，調皮地向粉絲喊話：「各位放心，三點全露的我才不會發出來呢！」展現出她一貫率真、大方卻又不失分寸的個性。

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