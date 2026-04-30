聲援王俐人！ KIMIKO：她本來就不該被看輕

氣質優雅的王俐人（前），轉至成人頻道SWAG直播引發話題。（資料照，SWAG提供）

〔記者林南谷／台北報導〕王俐人近日跨足成人直播平台SWAG成為話題，傳她生意失敗負債千萬，對此，舞蹈名師「KIMIKO」林睿君有感而發在臉書發文提及王俐人的勇氣。

發文一開始，KK表示創業真的一點都不浪漫，表示最近的熱門新聞其實很有感，她說，很多人沒有真正經歷過合作失控、法律程序、金錢糾紛和後續責任，所以會很輕巧地說「怎麼可能拖那麼久？」、「為什麼現在才說？」、「當初怎麼不處理？」甚至用很旁觀者的角度去評論，覺得有名氣、有曝光、有資源的人，應該都很容易全身而退。

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KK表示，真正真金白銀付出過代價的人才知道：「有些事情，不是你想結束就能結束，我在2018年遇過一段責任沒有被承擔的合作，到2026年，我仍然在處理它留下來的後續，不只有情緒上的影響。」

「KIMIKO」林睿君身材火辣，有「舞蹈界性感女神」封號。（翻攝自KIMIKO臉書）

發文最後，KK坦言一件事情真正的價值，不在開始說得多漂亮，而是出問題之後，有沒有人願意跳出來承擔，「對，就像最近新聞裡看到的，每個人都有選擇，但不是每個人都願意承擔選擇的後果，但我看見王俐人，其實很有感。」

KIMIKO說，王俐人願意面對債務、面對後果、想辦法把責任扛起來的人，本來就不該被看輕，「因為真正付過代價的人都知道：願意承擔，比看起來體面更難。」

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