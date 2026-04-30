「馮語婷」遭法院認證是大叔 陳沂討拍求公道

陳沂29日晚間在臉書發文公開喊「討拍」。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸控告粉專「馮語婷」誹謗，28日由嘉義地院揭曉幕後操作者是一名高姓男子，事情真相大白後，網紅陳沂29日晚間在臉書發文討拍。

陳沂發文一開頭就說自己很少公開討拍，但這次我是真的想討，她說：「像我們這種不裝柔弱，不會整天說自己是受害者，受到欺負靠自己討回公道的人，好像都不值得同情，但你們知道我承受了多少嗎？」

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接著陳沂表示自己被假帳號馮語婷各種惡意造謠，「儘管你們會說那些謠言誰會信，但反正是有人信了。那些人繼續去散播，煞有其事，我澄清也沒什麼人在乎。大家都在吃瓜群眾，誰管妳怎樣，而且妳看起來很堅強啊，還能辯解，不就只是喜歡跟人戰而已。」

話鋒一轉，陳沂點名律師李怡貞多次引用假帳號馮語婷對她的造謠，藉此規避個人法律上的責任，「甚至為了證明馮語婷真有其人，加深該帳號講話的公信力，親自用律師身分幫馮語婷背書，見面擁抱拍照，說真的有馮語婷，結果法院認證真的是男扮女裝的假帳號，李怡貞怎麼說呢？」整件事，陳沂稱自己就是一個單純受害者，所做的，就是幫自己討回公道而已。

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