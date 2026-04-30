主播吳安琪才遭裁員！李冠儀突卸《夢想街》主持 驚爆「當天才被告知」

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深主播吳安琪本月才證實遭TVBS裁員，消息震撼電視新聞圈不到一個月，沒想到東森財經台也驚爆人事異動，節目《夢想街57號 預約你的夢想》主持人李冠儀近日突宣布「畢業」，卻被抖出其實是在錄影當天才得知是最後一次主持，讓忠實觀眾及鐵粉既氣憤又不捨。

《夢想街57號 預約你的夢想》主持人李冠儀近日突宣布「畢業」。（翻攝自臉書）

「我正式卸下了這份主持重任，心中充滿了不捨，但更多的是深深的感謝！」李冠儀剖白心跡道出畢業宣言，感謝節目團隊與合作夥伴之餘，也認為主持棒交接是新階段的開始，未來自己將轉往YouTube持續拍攝試車內容，她語氣平靜未多談離開內情，為近7年的主持工作畫下句點，「謝謝大家一路以來的陪伴，我們在下一個賽道見！」

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然而，李冠儀老闆、車評朱嘉偉隨後踢爆，其實李冠儀是在當天錄影結束後，才被「突然」告知為最後一次主持，他雖然深感錯愕卻也多了一股動力，直言不諱表示「將規劃一個真正優質且不會是『不攻擊不給錢就開始罵』的節目，敬請期待。」同時，朱嘉偉也為李冠儀抱屈，直言若要結束合作，應給予對方基本的心理準備。

消息曝光後引發眾多觀眾、網友議論，許多人認為處理方式過於倉促，質疑節目組缺乏基本尊重，也有人替李冠儀抱不平，直言「當天才通知很難接受！」、「長年主持卻這樣收尾太可惜！」吳安琪遭裁員事件餘波未平之際，此次風波被視為產業現實再一次浮上檯面，後續是否引發更多人事變動或制度討論，仍有待觀察。

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