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娛樂 電視

曾智希弄壞鑰匙竟被逼「向車鞠躬道歉」 陳志強荒謬歪理曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕夫妻生活中的爭吵點總是讓人哭笑不得，民視《姊妹亮起來》日前邀請哈孝遠、海產、曾智希、蔡允潔等藝人，上節目大談「男女找碴歪理PK戰」。八點檔《豆腐媽媽》女主角曾智希這回大爆老公陳志強的料，透露對方不僅對遲到有一套自我催眠的歪理，甚至曾逼她在停車場向「車子」九十度鞠躬道歉，荒謬行徑讓全場笑翻。

左起蔡允潔、曾智希、嚴立婷、梁赫群、海產、哈孝遠。（民視提供）左起蔡允潔、曾智希、嚴立婷、梁赫群、海產、哈孝遠。（民視提供）

曾智希分享，陳志強對「遲到」定義與眾不同，認為早到只是浪費時間，反正到現場也是在等，所以遲到10分鐘根本不算遲到。某次陳志強載她去工作，曾智希因擔心遲到一路催促，沒想到2人爆發激烈爭吵，陳志強竟直接把車停路邊「罷工」不開了。

曾智希情急之下拔走車鑰匙，卻意外將鑰匙弄壞，最後只能默默攔計程車趕往工作現場。最誇張的是，因為該車隔天就要賣掉，陳志強事後竟要求曾智希向車子鄭重道歉，她坦言當時真的在停車場對著車子90度鞠躬認錯，現在想起來仍覺得莫名其妙。

陳志強曾罷工逼曾智希攔車。（民視提供）陳志強曾罷工逼曾智希攔車。（民視提供）

哈孝遠則在節目中自嘲，每當老婆問話，他都會習慣性先回一聲「蛤？」，這動作常被老婆視為敷衍。他解釋，這其實是男人的「自保本能」，需要那關鍵的半秒鐘在腦中判斷問題背後是否藏有陷阱，沒想到這份「保護機制」反而成了紛爭的導火線。

哈孝遠「蛤」一聲求自保。（民視提供）哈孝遠「蛤」一聲求自保。（民視提供）

同場嘉賓蔡允潔也忍不住抱怨老公的離譜行為，不僅每天走的路會走錯，還怪她在旁邊聊天害分心；更誇張的是，老公為了洗枕頭，竟把裡面的棉花全部掏出來丟進洗衣機，搞得滿屋子棉花還邊甩邊生氣，讓她當場翻白眼到天靈蓋。

海產遭女友巴掌伺候。（民視提供）海產遭女友巴掌伺候。（民視提供）

單身代表海產也不甘示弱，分享女友的驚人邏輯。他透露曾買錯飲料被女友淋頭，好心送洗碗機還被罵是在酸人，最慘的是某次女友夢到他劈腿，驚醒後直接賞他一巴掌，更要求他「跪地睡著」進入同一個夢境道歉，讓他直呼完全無法理解女性邏輯，節目現場笑聲不斷。

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