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娛樂 音樂

正妹站電子花車竟遭阿北狂追 穿高跟鞋操整天變喪屍

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團 babyMINT今年將啟動年度計畫BBMission，團員將分組執行任務，各自闖關，希望能激出個人潛能。首先由粼粼、Vikky、熙妍率先登場，攜手師姐陳泳希推出單曲《WIL:D》，展現4位女孩的不同特色及態度。

Vikky（左起）、陳泳希、熙妍、粼粼一起站上電子花車拍MV。（華研提供）Vikky（左起）、陳泳希、熙妍、粼粼一起站上電子花車拍MV。（華研提供）

拍攝MV時，前往基隆從在地街景出發，融合象徵性場景，如傳統菜市場、鐵路平交道、天橋馬路、海濱公路，最後女孩們甚至在電子花車上熱舞。熙妍笑說：「在電子花車上被機車阿北追，我相信這是一個很難得的人生體驗。」並分享：「鏡頭還在準備的時候，一開始大家都在跟阿北大眼瞪小眼，後來就乾脆聊起天來，非常有趣。」

Vikky（左起）、陳泳希、粼粼、熙妍推出新歌執行任務。（華研提供）Vikky（左起）、陳泳希、粼粼、熙妍推出新歌執行任務。（華研提供）

粼粼則分享，babyMINT以往很少穿高跟鞋，這次為了拍攝MV穿了一整天的高跟鞋，一開始還可以很帥氣的走路、奔跑，到後面腳漸漸開始承受不住，她笑說：「到最後，鏡頭外的我們都變成像是喪屍在走路，腳完全痛到沒辦法好好走路！」

Vikky（左起）、陳泳希、粼粼、熙妍到基隆拍MV。（華研提供）Vikky（左起）、陳泳希、粼粼、熙妍到基隆拍MV。（華研提供）

陳泳希對按摩店的場景印象深刻，「其中一幕是師傅要幫我按摩，剛好本來腰有一點痛，哇，按下去當下覺得超級舒爽！」

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