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娛樂 電視

小馬再爆兄弟反目！親哥痛批「背信忘義」揭房產抵押內幕

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小馬」倪子鈞近年積極發展副業並投入信仰，螢幕形象正向，然而家族糾葛卻始終無法平息。昨（29）日自稱小馬哥哥的帳號發文，重砲控訴小馬「背信忘義」，甚至指控當年曾抵押家產支持小馬買房，如今卻反遭對方阻撓，讓家族紛爭再度搬上檯面。

小馬再陷親情風暴。（翻攝自臉書）小馬再陷親情風暴。（翻攝自臉書）

小馬哥哥在文中直接點名小馬：「當初支持你買房，用家裡的房產抵押，如今我想買房，你確（卻）百般阻撓。」他更直言要讓全台灣知道小馬的「荒唐行徑」，並針對小馬的信仰重話批評：「你這個可恥的基督徒。」該貼文曝光後，隨即在各大社群平台引發廣泛關注。

小馬驚傳家族反目，親哥控訴買房遭阻撓。（翻攝自threads）小馬驚傳家族反目，親哥控訴買房遭阻撓。（翻攝自threads）

事實上，這對親兄弟的糾紛已悶燒多時。回顧過去，哥哥曾多次公開對小馬發難，不僅曾向調查局舉發，質疑小馬與海外二姊有不明金錢往來、影射洗錢，更曾針對父親遺產分配問題爆發激烈口角。 當時小馬曾發律師聲明嚴正駁斥，強調自己收入透明，並感嘆表示，哥哥是因為「心靈受傷、需要醫治」，選擇以法律保護名譽，不料沉寂一段時間後，哥哥再度爆出「房產抵押」的新仇舊恨。

面對親哥哥這回再度開火，且涉及財務誠信與背信問題。《自由時報》記者第一時間傳訊小馬經紀人，求證其相關立場，目前仍待回應。

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