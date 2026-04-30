黑木華拉素人拚50天選戰 竟想挑戰當男偶像？！

〔記者許世穎／綜合報導〕市井小民有可能在50天內成為東京都知事嗎？由演技派女星黑木華主演、friDay影音獨佔跟播日劇《銀河的一票》，以政治素人參選為題材，話題十足。

黑木華在《銀河的一票》投身選戰。（friDay影音提供）

黑木華此次首度與野呂佳代、松下洸平合作，三人日前出席宣傳記者會，被問到「如果三人中要選一位當東京都知事」，黑木與松下不約而同點名野呂佳代。松下笑說「跟她聊天很開心」，黑木則表示她擅長傾聽他人意見、相處起來讓人心情變好，「如果是她的話，未來應該會變得更明亮」。

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黑木華（左）在《銀河的一票》試圖說服野呂佳代參選東京都知事投身選戰。（friDay影音提供）

談到「如果可以當一天其他職業」，黑木華笑說想體驗男偶像的身分，「因為可以在舞台上唱歌跳舞讓大家開心，很帥氣！而且現在是以女性的身分生活，也會想試試看成為男性。」

松下洸平則表示想當美容師，直言「幫人剪頭髮很帥」，平常甚至會忍不住觀察別人的髮型，想像自己動手的樣子，雖然沒有實際經驗，但自認應該能做到。野呂佳代則笑說想當占卜師，想試試替人解讀煩惱、看透人心的能力，但也自嘲一直窺探他人生活似乎有點可怕，最後笑說：「家裡是開美容院的，還是當美容師比較好吧！」

黑木華在《銀河的一票》展開一段別具特色的選舉物語。（friDay影音提供）

《銀河的一票》以東京都知事補選為背景，描述因一封揭發政治不正的檢舉信，讓執政黨幹事長之女、同時身為秘書的星野茉莉（黑木華 飾）瞬間失去一切。之後她遇見對政治毫無經驗的酒吧媽媽桑月岡明里（野呂佳代 飾），決定說服對方參選東京都知事。

兩位來自不同世界的女性組成搭檔，在短短50天的選戰中一路摸索與奮戰。松下洸平則飾演茉莉所信賴的青梅竹馬，同時也是優秀國會議員的日山流星，故事結合政治攻防與人際關係發展，展開一段別具特色的選舉物語。

《銀河的一票》於friDay影音每週二獨佔跟播。此外，《未解決之女～警視廳文書搜查官～第3季》、《廣域移動搜查隊》、《今夜，在秘密的廚房》、《GIFT》、《月夜行路－答案盡在名作之中－》、《那一夜，我懷上了社長的孩子》、《田鎖兄弟》、《鯖魚罐頭，航向宇宙》等多部春季日劇也同步上架，更多資訊可至friDay影音官方網站、APP與社群專頁查詢。

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