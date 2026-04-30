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娛樂 日韓

《死亡筆記本》動畫20週年經典熱潮再起！重溫智力對決巔峰

〔記者許世穎／台北報導〕動畫代理商「回歸線娛樂」正式宣布，取得現象級經典動漫《死亡筆記本》動畫版代理，為「回歸線回歸系」動畫企劃再添重磅代表作。

適逢《死亡筆記本》動畫問世20週年，回歸線娛樂將帶領觀眾重溫這部智力對決的巔峰之作，經典對白與名場面將再次震撼視聽，這部曾在全球掀起狂熱旋風的神作，也將再度挑戰觀眾的心理極限。

動畫代理商「回歸線娛樂」宣布，取得現象級經典動漫《死亡筆記本》動畫版代理。（回歸線娛樂提供）動畫代理商「回歸線娛樂」宣布，取得現象級經典動漫《死亡筆記本》動畫版代理。（回歸線娛樂提供）

經典的黑色筆記本再次翻開，「正義對決正義」的張力即將重現。自2006年動畫化以來，《死亡筆記本》便以獨特核心命題奠定「邪道神作」地位。原作由大場鶇編劇、小畑健作畫，從「名字被寫入筆記本就會死亡」的簡單規則出發，延伸出對法律、正義、道德與權力的深刻思辨。

作品以縝密邏輯推理與心理攻防交織而成，至今仍被公認為智鬥題材的巔峰之作。無論是L在眾人面前展現的「神之算計」，或夜神月舉手投足間的天才魅力，都跨越世代，成為全球動漫迷共同的文化記憶。

《死亡筆記本》的影響力也不僅止於動漫圈。動畫播出期間，不論收視表現或討論熱度皆創下驚人迴響，甚至一度引發模仿劇中角色行為的社會現象。作品以冷峻黑暗且極具張力的敘事風格，打破當時主流熱血框架，成功吸引大量觀眾關注。

其核心命題——「若擁有制裁犯罪的絕對權力，是否能創造新世界？」——即使在20年後的社群時代回望，依然具備高度討論價值與現實意義。回歸線娛樂表示，此次代理不僅是向經典致敬，更希望讓這部作品再次走入大眾視野，證明《死亡筆記本》依然是值得在每個時代反覆觀賞的經典IP。

回歸線娛樂同時宣布，《死亡筆記本》動畫將於5月15日起，陸續在中華電信MOD、Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音、巴哈姆特動畫瘋、LiTV立視線上影視、ofiii歐飛、LINE TV、CATCHPLAY+及官方YouTube頻道上架。想再次見證「新世界之神」降臨的粉絲，可關注回歸線娛樂官方粉絲專頁，一同揭開黑色筆記本的祕密。

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