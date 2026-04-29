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娛樂 最新消息

奇葩法官「3放」傷人醉女、命直送檢察官室報到！網轟：這是司法笑話嗎

超商傷人醉女放虎歸山？法官不甩高院撤銷令，硬讓被告每週「打卡」檢察官室，此裁定不只惹來法界熱議，也讓許多網友炮轟、浪費公帑、司法資源。（民眾提供、記者黃佳琳翻攝）超商傷人醉女放虎歸山？法官不甩高院撤銷令，硬讓被告每週「打卡」檢察官室，此裁定不只惹來法界熱議，也讓許多網友炮轟、浪費公帑、司法資源。（民眾提供、記者黃佳琳翻攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕高雄地檢署偵辦李姓女子超商暴力案，承審的陳姓女法官因不滿張姓女檢察官連續兩次針對「不羈押」裁定抗告成功，在第三次裁定時竟做出史無前例的「奇葩要求」：命令被告李女於每週三下午須直接進入張姓檢察官辦公室「打卡報到」。此案不只引爆基層察查官怒火，也成為法界熱議話題，網紅律師林智群也在個人臉書發文感嘆：「這就是司法內戰！」明明檢察官兩次抗告都成功，代表高等法院認爲應該羈押該被告，林智群認為，地方法院法官看起來應該是已經情緒失控，才會做出這樣「奇怪」的裁定。以他個人經驗判斷，認這個裁定一定會被高等法院撤銷的。

但將司法資源浪費在這樣無謂的往返判例上，也讓不少網友看不下去，怒轟：「法官沒有不適任的疑慮嗎」、「不適任法官，奇葩」、「這位地方法院法官自己就是有很大的問題，糟糕的法官，根本不適任。法官的一把尺掌管人生死，但法官不是神，他是人，對於法律的見解應該要更嚴謹才是，否則法官可以隨已意縱放犯人，那司法還有什麼公信力可言！！！」、「這樣算不算酒後爆打店員的李姓女子賺到了」、「是否能夠連法官一併收押？」、「看來相信司法快變成笑話了⋯⋯」、「浪費公帑、浪費司法資源」。

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☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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