孫協志帶Wing Stars開節目 竟讓洪一中、王柏融都開口了

桂田文創出品節目《九局之外》助理主持瑈瑈（左）、來賓黃甘霖（中）、主持人孫協志（右）。（桂田文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣職運龍頭之一的台鋼集團影視版圖再擴張，旗下桂田文創宣布自5月起，將於八大娛樂台強勢推出一系列原創節目，橫跨棒球、籃球與啦啦隊文化。不僅邀請到演藝圈資深前輩孫協志坐鎮，更讓Wing Stars人氣成員毛毛、瑈瑈拿起主持棒，帶領粉絲一窺球星、教練在螢光幕後最真實的內心世界。

桂田文創出品節目《九局之外》助理主持毛毛（左）、來賓Mattt（左2）、來賓柏澄（左3）、主持人孫協志（右）。（桂田文創提供）

棒球節目《九局之外》由Wing Stars策略長孫協志領軍，攜手隊員毛毛、瑈瑈共同主持。節目不再只聊場上的全壘打，而是聚焦「場外的人生故事」，來賓陣容堪稱「全明星級」，包含台鋼雄鷹總教練洪一中、「大王」王柏融、昔日「盜痴」黃甘霖，以及應援團長柏澄與Matt。透過孫協志感性的訪談視角，這群硬漢教頭與球星將首度吐露在壓力與鎂光燈背後的掙扎與細膩情感。

請繼續往下閱讀...

桂田文創出品節目《Talk Play! 場外之音》主持人高景炎（左）、來賓李允傑（中）、助理主持瑈瑈（右）。（桂田文創提供）

籃球粉則不能錯過《Talk Play！場外之音》，該節目由台鋼獵鷹發言人高景炎、體育主播林志隆搭檔主持，同樣有Wing Stars成員輪番助陣。節目邀請到首度執教亞洲球隊的外籍教練柯納，以及谷毛唯嘉、李允傑、王律翔等潛力好手，讓球迷看見這些在職籃戰場搏鬥的球員，如何在職業舞台上經歷掙扎與成長。

桂田文創出品節目《Talk Play! 場外之音》主持人高景炎（左）、來賓王律翔（中）、助理主持毛毛（右）。（桂田文創提供）

這次節目的一大亮點，莫過於啦啦隊女孩Wing Stars跨足主持領域。首次挑戰助理主持的毛毛坦言，剛開始緊張到不行，但後來逐漸適應臨場反應；瑈瑈則對前輩孫協志滿是感謝，大讚協志哥很會照顧人，也會適時丟球發揮，從他身上學到很多細節，直言有他在旁邊真的很安心。

桂田文創表示，希望透過多元的原創內容連結球迷情感，也讓Wing Stars展現應援之外的才華，拓展多元發展的可能性，系列精彩節目將自5月2日起於八大娛樂台陸續開播。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法