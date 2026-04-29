84歲還在畫分鏡！「鋼彈之父」富野由悠季獲頒日本最高榮譽「旭日章」

創造1,500億日圓商機的推手！鋼彈創作者富野由悠季獲頒日本最高榮譽「旭日中綬章」。（翻攝自維基百科、網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕開創日本機器人動畫新紀元、被譽為「鋼彈之父」的資深動畫導演富野由悠季，今（29）日確認獲頒「旭日中綬章」，富野由悠季此次獲勳，不僅是他個人職業生涯的里程碑，也代表著日本社會對於「鋼彈世代」所形塑的科幻文化給予最高層級的敬意。

日本政府於今（29）日正式公布「2026年春季敘勳」名單。本名富野喜幸的富野由悠季，正式獲頒「旭日中綬章」，這是繼2021年獲得日本政府頒予「文化功勞者」榮譽後，富野導演再度獲得國家級的高度肯定。

請繼續往下閱讀...

今年84歲的富野由悠季的職業生涯橫跨日本動畫半個世紀。他出身於手塚治虫創立的「蟲製作」，並在電視動畫草創期參與《原子小金剛》的演出工作。1979年，他親手執導的《機動戰士鋼彈》打破了傳統動畫「正邪對立」的框架，將戰爭政治、人口問題與人類革新的思考帶入作品中。

面對這項極少授予動畫導演的殊榮，富野由悠季在受訪時謙虛地表示：「動畫導演本質上是幕後的技術人員。能夠獲得國家的認可我感到非常欣慰，但這並非我一個人的功勞，而是多年來與我並肩作戰的製作團隊，憑藉著他們精湛的手藝所累積出來的結晶。」

他過去曾在受訪中向媒體透露，自己至今每天仍會在家中「親筆繪製動畫分鏡圖」，對動畫的熱愛從未消減，如今「鋼彈模型（Gunpla）」年營收突破1,500億日圓（約295億台幣）產值，真人版電影也已在澳洲開鏡，展現其IP的長紅生命力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法