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娛樂 最新消息

浩子被爆宜蘭藏2任女友 正妹主廚現身相認

浩子（左起）、林莎、張鑫源、蘇耀龍、大霈，療癒系導覽。（公視台語台）浩子（左起）、林莎、張鑫源、蘇耀龍、大霈，療癒系導覽。（公視台語台）

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視台語台招牌綜藝節目《HiHi導覽先生》本週精彩連連！由「浩子」謝炘昊與「大霈」李霈瑜共同主持，最新集數將帶領觀眾深入宜蘭，探索極具個性的在地料理，並分享超療癒的觀賞蝦與多肉植物養殖秘辛。

浩子（左起）、林莎、阿芳老師、Candy老師、陳櫻文、大霈，正港宜蘭味導覽。（公視台語台提供）浩子（左起）、林莎、阿芳老師、Candy老師、陳櫻文、大霈，正港宜蘭味導覽。（公視台語台提供）

宜蘭代表陳櫻文一上場就遭遇浩子突襲要求跳舞，讓她手忙腳亂直喊：「Re稿沒有這一段！」引來浩子調侃製作單位很有想法。進入主題後，陳櫻文拋出宜蘭特色料理「貓耳仔」，嚇得浩子當場大叫：「有在吃『貓耳仔』這種東西，好恐怖！」陳櫻文連忙解釋：「對！只有宜蘭有在吃，它就是所謂的水晶餃。」她指出宜蘭的「貓耳仔」是三角形的，皮極具功夫，口感比台北水晶餃更有彈性，還自爆小時候覺得這名字太驚悚，甚至要求阿公：「叫阿公改說水晶餃就好。」

宜蘭人陳櫻文上《HiHi導覽先生》分享宜蘭特色料理。（公視台語台提供）宜蘭人陳櫻文上《HiHi導覽先生》分享宜蘭特色料理。（公視台語台提供）

擅長西式料理的導覽先生Candy老師登場時，浩子眼睛一亮驚呼：「是美女喔！」沒想到林莎在一旁加碼爆料：「浩子哥你不是說你有兩個女朋友在宜蘭。」引發眾人側目。

Candy老師神祕表示：「我年輕的時候有遇過你。」讓浩子趕緊跳出來澄清：「見過是見過，但我沒跟她交往，是曾經去她餐廳用餐。」

王以路（左）常把多肉植物養死。（公視台語台提供）王以路（左）常把多肉植物養死。（公視台語台提供）

除了美食，節目也介紹了紓壓必備的觀賞蝦與多肉植物。來賓王以路哀怨表示，自己買了五次多肉植物卻養死五次，大霈也深有感觸地大喊：「我也是！」專家張鑫源對此給出金句：「對待多肉植物要關心，不要用心。」浩子聽聞隨即自信滿滿地分享經驗談：「多肉植物半年澆水一次就好。」不料竟遭專家無情拆台：「差不多是兩週澆水一次，半年的話要再來找我買了！」慘遭打臉的浩子只能尷尬改口：「半個月啦！」

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