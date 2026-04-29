（影）兩大女神合體！安海瑟薇《不存在的罪人》飆戲達珂塔強生首曝預告

安海瑟薇（左）、喬許哈奈特合作新片《不存在的罪人》，預告首度曝光。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自《到我們為止》暢銷天后柯琳胡佛席捲全球排行榜的同名小說的新片《不存在的罪人》今（29）日首曝電影預告，即以強烈不安氛圍與情慾張力，引爆影迷期待。

該片由曾執導《愛情昏迷中》的麥可休瓦特掌鏡，集結兩大女神安海瑟薇與達珂塔強生同台飆戲，並且與喬許哈奈特上演一場關於慾望、謊言與真相邊界的心理攻防戰。

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達珂塔強生在《不存在的罪人》逐步陷入真相漩渦。（索尼影業提供）

電影最受矚目的，莫過於安海瑟薇與達珂塔強生的首度正面交鋒。安海瑟薇徹底顛覆形象，化身充滿危險魅力與操控慾的暢銷作家薇若蒂，舉手投足皆暗藏威脅，展現前所未見的冷冽氣場。

達珂塔強生在新片《不存在的罪人》試圖續寫安海瑟薇的小說。（索尼影業提供）

而達珂塔強生則詮釋逐步陷入真相漩渦的作家洛玟，從壓抑不安到慾望失控，層層堆疊出令人窒息的心理轉折。

該片原著小說自問世以來締造驚人銷售紀錄，2022年全美銷量突破200萬冊，Goodreads累積超過90萬名讀者給予五星滿分評價，更長期盤踞《紐約時報》與亞馬遜書店暢銷榜冠軍，被譽為「令人上癮到無法呼吸」的現象級作品，因此改編搬上大銀幕，未演先轟動。

電影描述經濟拮据的作家洛玟受聘為代筆，前往偏遠的克勞弗宅邸，替因意外無法完成作品的作家薇若蒂續寫小說。然而在整理資料的過程中，洛玟意外發現一份疑似自傳手稿，內容揭露出令人不寒而慄的祕密與扭曲情感。

當真相逐步浮現，她開始質疑眼前的一切，究竟是創作虛構還是真實告白？在慾望與恐懼交織之下，界線逐漸崩解。《不存在的罪人》將於10月2日在台上映。

《不存在的罪人》預告片：

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