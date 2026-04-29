台灣首部真人轉描2D手繪動畫揚威！獲選「動畫界奧斯卡」競賽單元開幕片

《歡迎來到朵莉之家》採真人轉描、全2D手繪方式製作。（深空天體提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕台灣原創動畫電影《歡迎來到朵莉之家》揚威海外，入圍有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展！28日安錫影展公布片單，《歡迎來到朵莉之家》不僅入圍「另類長片」競賽單元，並被特別遴選為該單元開幕影片，這也是首度有台灣動畫片成為「另類長片」競賽單元的開幕作品。

該片是台灣首部真人轉描、全2D手繪的原創動畫作品，由曾經製作《關於我和鬼變成家人的那件事》、《紅衣小女孩》、《本日公休》和《孤味》等金獎賣座國片的吳明憲擔任監製，採團隊創作模式，跨界創作人「Seven YCH」游智皓擔任全製作、編劇及導演，並邀請傅睿邨及劉育樹共執導演筒，參與負責不同工作流程，完成這部另類怪奇的綺麗作品，題材涉及咒術、人偶、心理結界等，新鮮度破表。

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台灣原創動畫電影《歡迎來到朵莉之家》入圍法國安錫國際動畫影展「另類長片」競賽單元，更被選為單元開幕片。（深空天體提供）

法國安錫國際動畫影展為目前歷史最悠久、規模最大的動畫影展，選片人表示 ：「《歡迎來到朵莉之家》是評選過程中最令人驚喜的發現之一。在電影整體性、色彩和畫面設計等方面都做出了非常棒的美學選擇；故事引人入勝，角色表演張力十足！」

電影的真人演員陣容包括姚愛寗、紀培慧、邱以太，故事講述一位新興網紅「瑪莉亞公主」在成名和愛情之間尋找自己，在一次向男友「阿越」求婚的炎上醜聞後，她遭遇了一位神秘製偶大師「朵莉夫人」，一座詭異的豪宅以及關於她真實身份的痛苦揭密，最終陷入一場超現實般的噩夢。

監製吳明憲表示：「《歡迎來到朵莉之家》是我監製的第一部動畫長片，能入選安錫影展的正式競賽單元、並獲邀擔任開幕片，是對我們團隊最好的肯定。期待透過這部另類特別的動畫片，讓世界看見台灣多元作品所傳遞溫柔而強大的力量。」《歡迎來到朵莉之家》預計2026年底上映。

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