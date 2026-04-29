分手邵雨薇9年 張立昂被問閃婚驚吐「滿好的」

吳思賢（左起）、陳奕、張立昂出席首映會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕42歲的張立昂在新戲《男公館》中突破以往霸總形象，飾演八面玲瓏的「媽媽桑」，今出席首映會，他劇中和李銘忠是男男戀；戲外，他過去曾與邵雨薇有過一段戀情，分手後仍維持良好關係，問他現在是否單身？他有些閃躲回：「就算有聊的來的朋友也會先說很忙，因為這幾年有認識的對象，她們忙、我也忙，不太會多想 。」那會閃婚嗎？他的答案滿出乎意料，指出「如果突然有，也滿好的」。

張立昂在新戲《男公館》中突破以往霸總形象。（記者陳奕全攝）

相對閃婚的直率發言，他今天受訪被問2017年分手的前女友邵雨薇時數度支吾，除了向一旁工作人員投以眼神求救，還反問「是誰？是好朋友那位嗎？」，原來是過往兩人也沒認愛，這回若直接認是邵雨薇反而尷尬。接著問他是否排斥跟邵雨薇再度合作？張立昂則稱不介意，「重點還是看劇本、看角色適不適合」。

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而他2022年中因「肺塌陷」緊急插管治療，住院2週且家人一度簽下放棄急救同意書，問及目前身體狀況？他表示醫生已確認狀況無礙，接下來會持續訓練肺活量，維持健康狀態。

他生完病後，工作一度大減，加上經紀合約也告一段落，目前沒有找經紀公司，自己當老闆後才發現一切不容易，直呼：「以前有人幫我做好，真好。」但他投入《男公館》相關音樂製作，也開始嘗試獨立運作，甚至規劃與日本歌手合作，認為有更多主導權很不錯。

《男公館》5月15日於NETFLIX台灣首播、愛奇藝國際版全球播出、Singtel TV、Now TV、三立都會台5月24日播出。

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