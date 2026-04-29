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娛樂 最新消息

柯震東《乩身》片場驚傳意外 兩層樓高大門倒塌險砸中

柯震東、王柏傑合體上《OMO調查局》。（快電商提供）柯震東、王柏傑合體上《OMO調查局》。（快電商提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Netflix奇幻台劇《乩身》上線後霸榜熱搜，兩大男神柯震東、王柏傑日前合體登上《OMO調查局》，接受主持人阿本、木木拷問。沒想到現場火藥味十足，阿本不僅為了道具問題毒舌開嗆Netflix，柯震東更餘悸猶存地爆料，拍攝現場曾發生兩層樓高大門倒塌的驚險意外，所幸「神明保佑」才化險為夷。

節目中，柯震東透露原想收藏劇中印有自己名字的專屬「尪仔標」，沒想到卻被告知所有道具皆屬Netflix資產，必須嚴格全數回收。主持人阿本聽聞後瞬間「毒舌開關」全開，對著鏡頭直呼：「真的很省、很小氣！」王柏傑在一旁驚訝笑虧：「你是不想拍Netflix了嗎？」意外掀起節目高潮。

柯震東曝片場大門倒塌驚險瞬間，王柏傑接戲前竟要「擲筊」。（快電商提供）柯震東曝片場大門倒塌驚險瞬間，王柏傑接戲前竟要「擲筊」。（快電商提供）

回憶拍攝過程，柯震東坦言曾遇過兩層樓高的大門在眼前突然倒塌，他心有餘悸表示：「當下真的有嚇到。」所幸事發時剛好是放飯時間，現場無人受傷，讓他直呼神明有保佑。王柏傑則分享，由於角色涉及神明，他接演前特別帶著劇本到廟裡「擲筊」請示，獲得三太子首肯後才敢接下工作。

柯震東、王柏傑日前合體登上《OMO調查局》，和主持人阿本、木木暢聊幕後秘辛。（快電商提供）柯震東、王柏傑日前合體登上《OMO調查局》，和主持人阿本、木木暢聊幕後秘辛。（快電商提供）

王柏傑在劇中飾演時尚版「三太子」，墨鏡配襯衫的潮男造型被阿本盛讚「像從VOGUE封面走下來的神」。私下互動也展現反差萌，王柏傑爆料柯震東是「揪團型玩家」，出遊人數多到像帶劇組；他則自嘲是難約的「拒絕系男神」，讓柯震東苦笑表示正努力學習拒絕的勇氣。目前《乩身》已在Netflix全球獨家上線，更多關於劇組的辛辣秘辛與幕後故事，可鎖定《OMO調查局》YouTube頻道。

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